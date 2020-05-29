Бывший и действующий заместители председателя Комитета по делам спорта и физкультуры подозреваются в хищении порядка 400 млн тенге

Усть-Каменогорск. 28 мая. Kazakhstan Today - Бывший и действующий заместители председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК задержаны по подозрению в хищении порядка 400 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области в ходе досудебного расследования по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупных размерах задержаны в порядке статьи 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания Усть-Каменогорска бывший и действующий заместители председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

В отношении одного из задержанных судом санкционирована мера пресечения "содержание под стражей" сроком на 2 месяца.

Они подозреваются в хищении бюджетных средств в общей сумме 380,8 млн тенге при строительстве объекта "Учебный корпус на 300 мест РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в Риддере" путем незаконного их перечисления на счет подрядчика без фактического выполнения работ", - сообщили в Антикоррупционной службе.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование, другая информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Окончательные решения в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будут вынесены судом.

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