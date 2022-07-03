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Бывший начальник шымкентской колонии получил 9 лет лишения свободы за коррупцию

02.07.2022, 09:28 12611
Бывший начальник шымкентской колонии получил 9 лет лишения свободы за коррупцию
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 2 ИЮЛЯ - Будучи начальником колонии, подсудимый вымогал деньги у заключенных, обещая смягчить наказание, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По материалам следствия было установлено, что, будучи начальником колонии ИЧ 167/3, больше известной как 31-я зона, он вымогал у осужденных 4 миллиона тенге, обещая смягчить наказание для шестерых заключенных и ускорить их условно-досрочное освобождение, информирует портал "Отырар".
 
Экс-начальника колонии приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.
 
Приговор еще не вступил в законную силу. 
 
Пока неясно, будет ли защита осужденного обжаловать решение суда. Сам подсудимый за все время процесса так и не признал свою вину, отмечает издание.
 

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В Нур-Султане задержали журналиста по подозрению в вымогательстве

03.07.2022, 12:22 386
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮЛЯ – В Нур-Султане антикоррупционной службой задержан журналист Махамбет Абжан, подозреваемый в вымогательстве крупных денежных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Антикоррупционной службой пресечена преступная деятельность гражданина М. Абжан, вымогавшего денежные средства в особо крупном размере у предпринимателя под угрозой распространения в СМИ порочащих сведений", - сообщает пресс-служба агентства по противодействию коррупции РК. 

 
По данным агентства, утром 3 июля в результате проведенной спецоперации Махамбет Абжан задержан с поличным после получения 50 млн тенге и водворен в ИВС департамента полиции Нур-Султана.
 

В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - информирует пресс-служба агентства.

 

Жители ЗКО пытались вывести в Россию рога сайгаков на 2,5 млрд тенге

01.07.2022, 20:51 22601
УРАЛЬСК. 1 ИЮЛЯ - В Уральском городском суде огласили приговор в отношении двоих жителей ЗКО, которые обвинялись в незаконном приобретении, хранении и перевозке сайгачьих рогов в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семи и восемь лет, сообщает портал "Мой город".
 
Осужденные, находясь в Уральске, спрятали в тайник прицепа МАЗа 1169 рогов. Они планировали продать их на территории России. При выезде из города машину задержали. Ущерб государству оценивается в 2,5 миллиарда тенге.
 
Помимо полученного длительного тюремного срока суд также постановил взыскать с осужденных сумму ущерба.
 
Напомним, специалисты республиканской ассоциации общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства "Кансонар" подвергают большому сомнению данные о столь стремительно возросшем поголовье сайги. 
 
10 июня Комитет лесного хозяйства и животного мира отозвал на доработку законопроект о правилах сбора и маркировки рогов сайгаков.
 

В Атырау в результате поножовщины пострадал школьник

01.07.2022, 19:26 24106
АТЫРАУ. 1 ИЮЛЯ - Двое 22-летних мужчин ночью напали с ножом на 16-летнего школьника, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Инцидент произошел в микрорайоне Жулдыз, сообщает портал "Мой город".
 
Подросток в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Подозреваемые задержаны, в отношении них начато досудебное расследование.
 

Антикор проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Минкультуры

01.07.2022, 19:20 24601
Антикор проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Минкультуры
Фото: news.ivest.kz
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Антикор расследует факт отчуждения здания госпредприятия по заниженной стоимости, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Антикоррупционный службой по Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Министерства культуры и спорта РК по факту отчуждения подведомственного здания РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта" в Алматы по заниженной стоимости в пользу аффилированного юридического лица, повлекшего причинение тяжких последствий интересам государства, сообщает пресс-служба Антикора. 
 
В настоящее время проводится досудебное расследование.
 
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Для справки: РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта", согласно информации НОК РК, имеет на балансе следующее недвижимое имущество: манеж + административное здание - 2387,2 кв. м; спортивный зал - 1113,6 кв. м; предманежник + конюшня - 1507,4 кв. м; тир стрелковый - 608,2 кв. м; конюшни + склады - 443,5 кв. м; конюшня - 317,1 кв. м; конюшня - 317,1 кв. м; склады + сеновал - 414,2 кв. м; кузница + конюшня - 137,1 кв. м; хозяйственный блок - 372,6 кв. м. Итого: 7618 кв. м.

В школе культивируются 10 видов спорта: конный спорт, пятиборье, стрельба пулевая, стрельба стендовая, фехтование, парусный спорт, гребля на байдарках и каноэ, плавание, синхронное плавание, водное поло (мужчины и женщины).
 

Контрабанду на 27 млн тенге пытались ввезти из Китая в Казахстан

01.07.2022, 16:25 26676
Контрабанду на 27 млн тенге пытались ввезти из Китая в Казахстан
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 1 ИЮЛЯ - Ввоз незадекларированных товаров на сумму 27 миллионов тенге предотвратили таможенники на посту "Калжат", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Автозапчасти, аккумуляторы, сварочный аппарат и хозяйственные товары общей стоимостью 27 млн тенге пыталось ввезти ТОО в Казахстан, уклонившись от уплаты таможенных платежей и налогов", - сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК. 

 
Таможенники просканировали КамАЗ с прицепом и обнаружили расхождение между товарами, заявленными в документах, и содержимым в транспортном средстве. 
 
Всего в машине найдено 20 тонн незадекларированных товаров, по которым импортер не уплатил таможенные платежи и налоги на сумму 5,5 млн тенге.
 
Виновник привлечен к административной ответственности, все платежи взысканы в полном размере. 
 

Всего в текущем году выявлено более 4 тысяч тонн незадекларированных товаров стоимостью 1 млрд тенге", - сообщили в комитете.

 

Мошенник обманул жителей Усть-Каменогорска на 17,5 миллиона тенге

01.07.2022, 12:44 29301
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 1 ИЮЛЯ - B Усть-Каменогорске сотрудники полиции задержали 25-летнего уроженца Катон-Карагайского района, обещавшего оказать посреднические услуги в "оформлении" ипотеки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным департамента полиции Восточно-Казахстанской области, он обманул 5 жителей областного центра. 
 

Мошеннические действия мужчина проводил по определенной схеме, сначала он втирался в доверие к гражданам, а далее просил внести предоплату. После получения денежных средств, блокировал номера потерпевших", - пояснили в ведомстве. 

 
Было установлено, что он никакого отношения к сфере недвижимости не имеет, а деньгами распорядился по своему усмотрению. 
 

При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - добавили в департаменте. 

 
В настоящее время проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество), также выясняется причастность задержанного к другим подобным правонарушениям. 
 

Фиктивные счета-фактуры на 6,5 млрд тенге выписали злоумышленники в Павлодарской области

01.07.2022, 09:45 32971
Фиктивные счета-фактуры на 6,5 млрд тенге выписали злоумышленники в Павлодарской области
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 1 ИЮЛЯ - Факты незаконной выписки счетов-фактур пресечены сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Следствием установлено, что два гражданина РК создали 13 компаний, которые оформили на подставных лиц. В период с 2019 по 2021 годы выписывали от имени данных компаний фиктивные счета-фактуры в адрес ряда юридических лиц на общую сумму 6,5 млрд тенге.
 
В результате преступных действий государству причинен ущерб на сумму более 2 млрд тенге в виде неуплаченных налогов. 
 

Суд признал обоих виновным и приговорил их к 2 годам 9 месяцам лишения свободы каждого с конфискацией у одного из них денежных средств в сумме более 13 млн тенге", - сообщили в пресс-службе АФМ.

 

В Акмолинской области 15 человек устроили вооруженную разборку

01.07.2022, 09:02 33926
В Акмолинской области 15 человек устроили вооруженную разборку
Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 1 ИЮЛЯ - В АКмолинской области задержаны 15 участников конфликта с оружием, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Группа вооруженных лиц устроила разборку на автодроме по объездной дороге "Карасайская трасса" 28 июня.
 
На место происшествия прибыли сотрудники управления криминальной полиции, подразделения специального назначения, следственно-оперативной группы. 
 
В ходе предварительного следствия установлены участники конфликта - 15 человек, жители городов Кокшетау и Караганды, от 22 до 40 лет. 
 

С места происшествия изъяты травматические пистолеты Tranfogliо и "Стражник" с патронами, перцовые баллончики, ножи и кастеты", - информирует Polisia.kz.

 
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконное хранение и перевозка оружия". Назначена экспертиза.
 

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