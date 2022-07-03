Бывший начальник шымкентской колонии получил 9 лет лишения свободы за коррупцию

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ШЫМКЕНТ. 2 ИЮЛЯ - Будучи начальником колонии, подсудимый вымогал деньги у заключенных, обещая смягчить наказание, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По материалам следствия было установлено, что, будучи начальником колонии ИЧ 167/3, больше известной как 31-я зона, он вымогал у осужденных 4 миллиона тенге, обещая смягчить наказание для шестерых заключенных и ускорить их условно-досрочное освобождение, информирует портал "Отырар".
Экс-начальника колонии приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Пока неясно, будет ли защита осужденного обжаловать решение суда. Сам подсудимый за все время процесса так и не признал свою вину, отмечает издание.