В Туркестанской области бывший полицейский приговорен к 15 годам колонии за изнасилование подростка

Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области суд поставил точку в деле о систематическом насилии над подростком, передает Kazakhstan Today.

В Туркестанской области только что огласили приговор бывшему полицейскому Сакену Сейтжапарову, который систематически насиловал 16-летнего подростка. Ему дали 15 лет лишения свободы (судья Касым Калмагамбетов), - написала адвокат Айман Умарова на своей странице в Facebook.

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