В Туркестанской области бывший полицейский приговорен к 15 годам колонии за изнасилование подростка

Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области суд поставил точку в деле о систематическом насилии над подростком, передает Kazakhstan Today.
В Туркестанской области только что огласили приговор бывшему полицейскому Сакену Сейтжапарову, который систематически насиловал 16-летнего подростка. Ему дали 15 лет лишения свободы (судья Касым Калмагамбетов), - написала адвокат Айман Умарова на своей странице в Facebook.
Как сообщалось ранее, 16-летнего мальчика в течение нескольких лет насиловал полицейский, он также шантажировал потерпевшего и вымогал у него деньги. По данным адвоката, его жена, которая на тот момент также работала в полиции, тоже замешана в этом деле. Помимо этого, в данном деле фигурирует еще один мужчина, который также насиловал несовершеннолетнего.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства