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В Туркестанской области бывший полицейский приговорен к 15 годам колонии за изнасилование подростка

19.02.2020, 20:09 8884
Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области суд поставил точку в деле о систематическом насилии над подростком, передает Kazakhstan Today.
 

В Туркестанской области только что огласили приговор бывшему полицейскому Сакену Сейтжапарову, который систематически насиловал 16-летнего подростка. Ему дали 15 лет лишения свободы (судья Касым Калмагамбетов), - написала адвокат Айман Умарова на своей странице в Facebook.

 
Как сообщалось ранее, 16-летнего мальчика в течение нескольких лет насиловал полицейский, он также шантажировал потерпевшего и вымогал у него деньги. По данным адвоката, его жена, которая на тот момент также работала в полиции, тоже замешана в этом деле. Помимо этого, в данном деле фигурирует еще один мужчина, который также насиловал несовершеннолетнего.
 

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