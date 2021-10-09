Бывший сотрудник банка оформил кредит в 5 млн тенге на жительницу Туркестана

КАРАГАНДА. 8 ОКТЯБРЯ - 22 сентября в Центральный отдел полиции управления полиции Караганды обратилась 90-летняя жительница города с заявлением о краже металлического гаража, в котором находились три колеса и строительные материалы. Сумма ущерба составила 750 тысяч тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Постановлением суда двух мужчин признали виновными по статье 453 КоАП РК (Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории РК продукции средств массовой информации, а равно иной продукции) и привлекли к административной ответственности в виде штрафа в сумме 58 345 тенге с каждого.

Согласно экспертизе, аудиозаписи и лекции, размещенные в соцсетях содержат пропаганду и агитацию к насильственному изменению конституционного строя, а также призывали к нарушению целостности страны и подрыву безопасности государства.

УРАЛЬСК. 8 ОКТЯБРЯ - В Уральске извращенец несколько лет насиловал родную дочь, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Родной отец насиловал свою дочь в Уральске. Когда педофил попался, заявил, что перепутал ее с женой. Но материалы следствия показывают, что ужасы девочка терпела несколько лет, сообщает AstanaTV

В сфере половой неприкосновенности наблюдается рост на 30%. Недавно мы зарегистрировали уголовное дело в отношении несовершеннолетней, где родной отец в течение длительного времени совершал сексуальные действия в отношении родной дочери. Перепутал, говорит, со своей женой", - рассказала старший инспектор ювенальной полиции Уральска Мадина Куспанова.





Полицейские отмечают, что в этом году количество детей, пострадавших от изнасилования, выросло на треть. Есть случаи, когда матери принимают сторону отца, а не пострадавшего ребенка.





В сюжете телеканала рассказывается о жизни девочки из многодетной семьи, которая превратилась в ад. Уже два года ее бьют и унижают родная мать и отчим. Подросток устала терпеть издевательства и ушла из дома. Когда ее нашли полицейские, она наотрез отказалась возвращаться и попросила определить ее в детский дом, иначе грозилась лишить себя жизни. Сейчас стражи порядка следят за этой семьей.

Вот так, вот так бил. Мама говорит: "Умри, если хочешь, мне абсолютно пофиг, умри". Потом я хотела умереть, но каким-то образом не смогла себя убить. Я хочу умереть, но не могу. Плачу, плачу и все", - говорит пострадавшая.

В этом году в Уральске открыли службу психологической помощи, куда могут обращаться несовершеннолетние. Психологи, работающие с пострадавшими, рассказывают: как правило, дети не могут рассчитывать на помощь даже самых близких людей. Еще ужаснее, что жизни им ломают именно родные.

Жертвы насилия в будущем сталкиваются с психологическими проблемами, говорят специалисты.

Потому что они были в таких условиях, когда оказывалось очень сильное давление. И оно приводит к внутренним психологическим необратимым процессам. В самом тяжелом случае это может привести к шизофрении", - пояснила психолог-консультант Светлана Кужбанова.

Протестуя против невыносимых условий или непонимания, дети бегут из дома или совершают суицид. Если в прошлом году в области было одно самоубийство, в этом году наложить на себя руки попытались 15 подростков. Двое довели начатое до конца.



