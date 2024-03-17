Чехия выдала Казахстану подозреваемого в крупном мошенничестве  

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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из Чехии экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, - Из Чехии экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.









Весной 2021 года подозреваемый предложил потерпевшему услуги по транспортировке товаров из Казахстана в Россию, затем, обманув его, завладел товаром на сумму около 19 млн тенге и продал его третьим лицам.





После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.





В январе он был задержан в Чехии.





В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.



