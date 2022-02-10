Чем интересны ломбарды для криминалитета, рассказали в АФМ

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НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - Ломбарды могут стать одним из легких способов получения денег для преступников. В них они могут сбывать или оставлять в залог краденые вещи, рассказали в агентстве по финансовому мониторингу РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эти средства могут быть использованы также в дальнейшем для финансирования терроризма. Поэтому ломбардам следует особое внимание обращать на те или иные аспекты подозрительного поведения своих клиентов и их операций", - подчеркнули в агентстве.

По информации ведомства, к подозрительным операциям можно отнести систематическую сдачу одним и тем же лицом под залог ювелирных изделий или других ценностей без последующего выкупа, частое получение займа в ломбардах под залог различного вида имущества, явное несоответствие договорной и действительной стоимости предмета сделки.

В агентстве напомнили, что ломбарды обязаны сообщать информацию по пороговым и подозрительным операциям своих клиентов.

За 2018-2020 годы АРРФР проведены 93 проверки микрофинансовых организаций, в том числе ломбардов. Составлены 43 административных протокола с наложением штрафа в сумме 17,3 млн тенге. Данная работа также будет усилена в дальнейшем", - сообщили в АФМ.

По итогам 2021 года также выявлен ряд ломбардов, не отправляющих сообщения о финансовых операциях. Список таких ломбардов размещен на портале WEB СФМ агентства и направлен в адрес агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщили в ведомстве.

Сообщить о подозрительных финансовых операциях можно по телефону: 8 708 900 33 80 (Муратбек Махметов, куратор по взаимодействию с ломбардами).