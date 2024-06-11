10.06.2024, 08:19 44101
Черных риелторов задержали в Карагандинской области
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Караганда. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В мае текущего года управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Карагандинской области пресечена противоправная деятельность группы так называемых черных риелторов. Они завладели 14 квартирами, сообщает Polisia.kz.
По данным МВД, в состав группы входили юристы, адвокаты и нотариус, которые путем угроз и применения насилия незаконно переоформляли имущество, в том числе квартиры пенсионеров, инвалидов и лиц с алкогольной и наркотической зависимостью. Всего ими таким образом переоформлено 14 квартир. Один из активных участников криминальной группы является сторонником деструктивного религиозного течения.
13 мая в ходе проведения обысковых мероприятий изъяты документы на различные объекты недвижимости и персональные данные физических лиц. Всего задержано 28 фигурантов преступной группы. Проводится проверка на причастность к аналогичным преступлениям. Расследование осуществляется по факту мошенничества в особо крупном размере", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
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10.06.2024, 21:17 20626
Стрельба на свадьбе в Алматинской области: комментарий полиции
Фото: instagram_qriim_mvdrk
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Конаев. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Тургень Алматинской области во время свадьбы гости устроили стрельбу из огнестрельного оружия. По информации департамента полиции региона, правонарушители задержаны.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники областного управления по борьбе с организованной преступностью совместно с бойцами спецподразделения СОБР задержали всех правонарушителей. Они водворены в изолятор временного содержания.
По факту хулиганства с применением огнестрельного оружия полицией проводится досудебное расследование. Оружие, из которого производились выстрелы, направлено на экспертизу. Ход расследования находится на моем личном контроле", - сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов
В отношении руководства районной полиции будут приняты строгие меры.
10.06.2024, 12:21 37171
Председателя горсуда Актау задержал Антикор
Фото: Depositphotos
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Актау. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Актауского городского суда по уголовным делам задержан Агентством по противодействию коррупции, сообщает пресс-служба Антикора.
Главу горсуда задержали в рамках досудебного расследования, согласованного Генеральным прокурором, в соответствии со статьей 550 УПК РК "Производство досудебного расследования в отношении судьи".
По информации Антикора, задержанный через доверенное лицо получил денежные средства в размере 18 млн тенге от подсудимой за вынесение в отношении нее приговора, не связанного с лишением свободы.
Вышеуказанный соучастник преступления заключен под стражу и водворен в следственный изолятор Актау.
Ранее Антикор арестовал сотрудников департамента полиции Алматы по подозрению в получении взятки.
Также в конце мая Антикор задержал ректора Западно-Казахстанского медуниверситета, который получил от алматинского предпринимателя взятку в размере 11,6 млн тенге.
10.06.2024, 09:54 41471
Похищали людей, отбирали имущество: членов ОПГ задержали в Кызылорде
Фото: Polisia.kz
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Кызылорда. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В мае в городе Кызылорде МВД и КНБ при координации Генеральной прокуратуры проведена специальная операция по задержанию лидера и участников преступной группы, негативно влиявших на криминогенную обстановку в регионе, сообщает Polisia.kz.
Участники группировки для достижения своих целей похищали людей, отбирали имущество, а также участвовали в криминальных разборках. Также проверяется их причастность к покровительству увеселительных заведений, вымогательству в сфере строительства и сельского хозяйства. Основные участники группировки арестованы, изъято огнестрельное, травматическое оружие и крупная сумма денежных средств. Расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Как сообщалось ранее, черных риелторов задержали в Карагандинской области.
08.06.2024, 11:43 117856
На 7,3 млн тенге оштрафовали браконьеров на Каспии
Фото: КНБ РК
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Астана. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 апреля по 31 мая Пограничная служба КНБ в Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях и прилегающих к ним территориальных водах на Каспийском море провела рыбоохранную акцию "Бекіре-2024", сообщает пресс-служба КНБ РК.
В результате задержано 90 нарушителей режима территориальных и внутренних вод, 72 нарушителя пограничного режима и 69 плавательных средств.
Изъято большое количество орудий браконьерского лова, в том числе свыше 263 км сетей и 20 тысяч крючьев.
В естественную среду обитания выпущено 1085 рыб осетровых пород (весом 5 536 кг), 65 474 рыбы частиковых пород (весом 52 571 кг), а также 67 тюленей.
Общая сумма наложенных административных штрафов превысила 7,3 млн тенге.
В отношении трех граждан Казахстана возбуждены уголовные дела за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами.
Предотвращенный ущерб государству оценивается в 2,3 млрд тенге.
08.06.2024, 09:45 122256
Генпрокуратура опротестует приговор по делу экс-руководителя "Казселезащиты"
Фото: polisia.kz
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Астана. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Генпрокуратуре РК сделали заявление по поводу оправдательного приговора по делу экс-руководителя ГУ "Казселезащита" МЧС РК Карима Кокрекбаева.
Напомним, 7 июня специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей оглашен оправдательный приговор в отношении бывшего руководителя ГУ "Казселезащита" МЧС РК Кокрекбаева К.Н. Он обвинялся в неоднократном получении взятки в особо крупном размере группой лиц.
На указанный приговор суда прокуратурой будет внесено апелляционное ходатайство об его отмене", - сообщили в надзорном органе.
07.06.2024, 20:43 136811
В Степногорске задержали три бригады "черных" старателей
С начала года привлечено к ответственности свыше 400 "черных" старателей
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Степногорск. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - При координации прокуратуры Степногорска в апреле подразделением по борьбе с организованной преступностью пресечена деятельность трех нелегальных старательских бригад, которые занимались хищением золота, сообщает пресс-служба прокуратуры Акмолинской области.
В ходе операции изъято три мини-цеха по переработке руды, более 8 тонн золотосодержащего концентрата и несколько десятков комплектов контрафакта и ювелирных изделий.
Только в 2024 году сотрудниками полиции задержано и привлечено к ответственности свыше 400 черных старателей, также зарегистрировано восемь уголовных дел.
Работа в этом направлении продолжается и находится на контроле.
07.06.2024, 17:13 143416
Рога сайги на 1,2 млрд тенге обнаружили на чердаке дома жителя Жетысуской области
Досудебное расследование продолжается
Фото: polisia.kz
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Талдыкорган. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Рога сайги на 1,2 млрд тенге обнаружили на чердаке дома 39-летнего жителя Жетысуской области, сообщает Polisia.kz.
На территории Панфиловского района был задержан мужчина 39 лет. При обыске на чердаке дома были обнаружены семь картонных коробок, обмотанных скотчем. Внутри этих коробок находились рога сайгака в количестве 464 штуки", - проинформировал заместитель начальника ДП Ельдар Абдикенов.
Подчеркивается, что предварительная сумма ущерба оценивается в более чем 1,2 млрд тенге.
Однако окончательная сумма ущерба будет определена по результатам экспертизы. Досудебное расследование продолжается, и все обстоятельства дела тщательно изучаются", - добавили в полиции.
Ранее более 30 сайгаков убили браконьеры в Кызылординской области.
07.06.2024, 11:03 135821
Лжесотрудницу КНБ арестовали в Туркестанской области
За денежное вознаграждение она обещала прекратить проверочные мероприятия со стороны ДЭР и ДКНБ
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Туркестан. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Лжесотрудницу КНБ задержали в Туркестанской области при получении взятки в размере 6 млн тенге, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Представлявшаяся сотрудницей КНБ гражданка обещала за денежное вознаграждение в размере 12 млн тенге прекратить проверочные мероприятия со стороны ДЭР и ДКНБ.
Подозреваемую в мошенничестве задержали при получении половины суммы - 6 млн тенге.
По данному факту начато досудебное расследование.
Ранее в Алматы задержали лжесотрудника Антикора, который обманным путем забрал 1 млн тенге у руководителя одного из предприятий Алматинской области за оказание общего покровительства.
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