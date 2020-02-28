Талдыкорган. 27 февраля. Kazakhstan Today - Четверо вооруженных налетчиков напали на частный дом в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Преступление совершено четырьмя мужчинами в масках, вооруженными ножом, пистолетом и обрезом. Они проникли в дом через отжатое пластиковое окно. Угрожая расправой, злоумышленники связали хозяев дома, после чего похитили деньги, материальные ценности и дорогую машину, сообщает Polisia.kz .

Пострадавшая обратилась в полицию. Вскоре патруль задержал похищенный транспорт вместе с одним из нападавших. При задержании подозреваемый оказал активное сопротивление.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по пункту 2 части 4 статьи 192 УК РК (Разбой). Ведутся следственные мероприятия по задержанию остальных участников преступления.

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