Четырех администраторов гостиницы в Талдыкоргане подозревают в сводничестве и содержании притона

Талдыкорган. 18 февраля. Kazakhstan Today - Администраторов гостиницы в Талдыкоргане подозревают в сводничестве и содержании притона, передает Kazakhstan Today.

В Талдыкоргане стражи порядка в одной из местных гостиниц выявили и ликвидировали притон для занятия проституцией. В выявленном притоне оказалось около десяти женщин в возрасте 20-38 лет, оказывающих интим-услуги за денежное вознаграждение. Задержанные, уличенные в занятии проституцией, были доставлены в полицию и поставлены на профилактический учет, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

К уголовной ответственности привлекаются четыре администратора этой гостиницы, подозреваемые в сводничестве и притоносодержании. Одна из подозреваемых помещена под стражу, в отношении трех других принята мера процессуального принуждения "Обязательство о явке". Досудебное расследование по факту проводится согласно части 2 статьи 309 Уголовного кодекса Республики Казахстан", - отметили в ведомстве.

Деятельность гостиницы приостановлена. Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности владельца гостиницы.

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