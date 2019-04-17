Уральск. 16 апреля. Kazakhstan Today - Четырех жителей Аксая осудили за убийство двух человек и несколько разбойных нападений, передает Kazakhstan Today со ссылкой на портал " Мой город ".

Напомним, 19 февраля в специализированном межрайонном уголовном суде Западно-Казахстанской области началось судебное заседание по факту убийства двух предпринимателей, занимавшихся обменом валюты. В числе обвиняемых - 29-летний Амангали Пшенбаев, 30-летний Ануар Утепов, 29-летний Жолдыгали Ниталиев и 27-летний Жолдас Тулепов - они подозреваются в убийствах, кражах и разбоях. 19-летнего Айболата Маманова и 25-летнего Алмаса Нурлыханова обвинили по статье 434 УК РК "Недонесение о преступлении".

Первое преступление было совершено в феврале 2014 года. Тогда жители Аксая Пшенбаев, Ниталиев и Тулепов по предварительному сговору напали на владелицу обменного пункта. Следующее преступление произошло в 2015 году. По предварительному сговору Тулепов, Ниталиев и Пшенбаев совершили кражу в крупном размере из частного дома Жанар Сидалиевой. В тот же год подсудимые совершили еще одно преступление - они похитили из магазина в Аксае железный сейф с 500 тыс. тенге.

Далее в октябре 2015 года подсудимые решили совершить еще одно преступление. Зная, что житель города Талгат Джумагазиев занимается предпринимательской деятельностью в сфере обмена валют, они приехали к его дому и застрелили жертву.

Кроме этого, в 2016 году Пшенбаев совершает еще одну кражу из частного дома. В 2017 году Пшенбаев и Тулепов снова совершают кражу из частного дома.

В июне 2018 года Пшенбаев убивает ножом своего знакомого Жумагали Аралбаева, который вел предпринимательскую деятельность и имел собственный обменный пункт в Аксае. При этом Пшенбаев, планируя это преступление, попросил своих давних знакомых Маманов и Нурлыханов подвезти его от дома до обменного пункта.

После убийства Пшенбаев скрылся с места преступления, а Маманов и Нурлыханов, зная о том, что произошло, помогли спрятать орудие преступления, но в полицию заявлять не стали.

15 апреля по этому делу был вынесен приговор.

Суд признал Пшенбаева виновным по статьям "Убийство", "Разбой", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", "Незаконное изготовление оружия", "Кража" УК РК. Ему назначено 20 лет лишения свободы.

Тулепов признан виновным по тем же статьям Уголовного кодекса РК, что и его подельник Пшенбаев. Он получил 17 лет лишения свободы.

Ниталиев признан судом виновным по статьям "Кража", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", "Незаконное изготовление оружия" УК РК. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы.

Утепов был ранее судим, он признан виновным по статье "Убийство" и осужден к 16 годам лишения свободы.

Маманов и Нурлыханов признаны виновными по статье "Недонесение о преступлении". Они получили по 3 года лишения свободы каждый. Оба они взяты под стражу в зале суда.

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