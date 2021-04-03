Чиновник, подозреваемый в получении взятки при строительстве дорог в Мангистау, признал свою вину

АКТАУ. 2 АПРЕЛЯ - Антикоррупционной службой по Мангистауской области завершено досудебное расследование в отношении руководства ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и автомобильных дорог" аппарата акима Мунайлинского района по факту получения взятки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Антикоррупционной службы, подозреваемый получил взятку в размере 1 млн тенге от юридических лиц за оказание покровительства при строительстве внутрипоселковых дорог в Мунайлинском районе, реализуемой в рамках государственной программы "Дорожная карта занятости - 2020".

В ходе досудебного расследования подозреваемое лицо вину в совершении уголовного правонарушения признало", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что указанные объекты строительства неоднократно подвергались критике со стороны прокуратуры Мангистауской области, Антикоррупционной службы и гражданского общества.

В частности, ранее в социальных сетях и СМИ размещались публикации, получившие широкий общественный резонанс по фактам выполнения некачественных работ в ходе строительства дорог в Мунайлинском районе", - уточнили антикорровцы.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет вынесено судом.

Как информирует "Лада" , летом 2020 года жители села Баянды возмутились выполненными ремонтными работами на внутрипоселковых автомобильных дорогах. "Халтуру" работников подрядной организации засняли на видео.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства