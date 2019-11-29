Чиновники районных акиматов Шымкента осуждены за мошенничество

Шымкент. 28 ноября. Kazakhstan Today - Руководители отделов по поддержке предпринимательства акиматов Абайского и Енбекшинского районов Шымкента осуждены за мошенничество, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой по Шымкенту ранее окончено уголовное дело в отношении руководителей отделов по поддержке предпринимательства акиматов Абайского и Енбекшинского районов Шымкента Накыпбекова Ш. и Аширбекова А., подозреваемых в совершении коррупционного преступления. Чиновники, действуя по предварительному сговору, завладели обманным путем денежными средствами индивидуального предпринимателя в сумме 150 тыс. тенге, под предлогом выдачи разрешительных документов на осуществление уличной торговли национальными напитками, сообщила пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.

25 ноября текущего года приговором Енбекшинского районного суда Шымкента должностные лица признаны виновными в совершении мошенничества и приговорены к наказанию в виде штрафа в сумме 1 млн 800 тыс. тенге каждому, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Кроме этого, как сообщалось ранее, продолжается следствие в отношении руководителя отдела предпринимательства Аль-Фарабийского района акимата Шымкента, подозреваемого в получении взятки в сумме 65 тыс. тенге через посредника от предпринимателя за разрешение реализовывать рыбу на одной из торговых точек города и дальнейшее общее покровительство.

Окончательное решение с определением степени его вины будет принято судом.

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