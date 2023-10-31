Чиновнику - расхитителю бюджета вынесли второй приговор в Жамбылской области

Его обвинили в хищении бюджетных средств на сумму свыше 5 млн тенге

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Тараз. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководителю отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог акимата Рыскуловского района Жамбылской области вынесли еще один приговор.





В ходе проверки деятельности отдела ЖКХ на предмет расходования бюджетных средств и организации депозитария в период с 2014 по 2016 год прокуратурой Рыскуловского района выявлен факт хищения бюджетных средств на сумму свыше 5 млн тенге. Способ хищения заключался в направлении письма в отдел экономики и бюджетного планирования районного акимата о выделении денежных средств для возврата гарантийной суммы подрядчику для возмещения ранее похищенных им денежных средств. По данному факту проведено досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 190 УК РК, после чего уголовное дело направлено в суд", - рассказали в прокуратуре Жамбылской области.





Ранее, в 2021 году, спецпрокуроры уже расследовали уголовное дело в отношении руководителя вышеуказанного отдела. Он длительное время не возвращал предпринимателям гарантийные взносы в сфере госзакупок.





Тогда приговором районного суда от 19.05.2022 года чиновника признали виновным по статье 189 УК РК "Растрата вверенного чужого имущества" и приговорили к 7 годам лишения свободы.





Чиновника еще не успели отправить из следственного изолятора в колонию, как был установлен еще один факт для возбуждения нового уголовного дела.





Приговором суда от 20.09.2023 года руководитель отдела был признан виновным в совершении данного уголовного правонарушения и с применением статьи 58 УПК РК (Наказание назначено путем поглощения менее строгого наказания более строгим) приговорен к 7 годам лишения свободы", - говорится в информации ведомства.





Приговор не вступил в законную силу.



