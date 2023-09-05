31.08.2023, 14:11 58911
Главу департамента фармконтроля Жетысуской области подозревают в коррупции
Итоговое решение в отношении руководителя департамента и взяткодателей примет суд
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Талдыкорган. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по области Жетісу пресечена противоправная деятельность руководителя областного департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК, сообщает Агентство по противодействию коррупции.
Чиновник подозревается в получении на системной основе взяток от предпринимателей за общее покровительство их деятельности по оказанию медицинских услуг и выдачу соответствующих лицензий", - сообщили в Антикоре.
Досудебное расследование продолжается.
Итоговое решение в отношении руководителя департамента и взяткодателей примет суд.
Стоит отметить, что чиновники Жетысуской области часто становятся "героями" новостей о коррупции.
В июне сообщалось, что сотрудники ДЮСШ в Жетысуской области присвоили более 16 млн тенге.
Также ведется расследование в отношении руководителя отдела образования города Талдыкоргана. Его подозревают в получении от подчиненных взятки в сумме 280 млн тенге за сокрытие фактов хищения бюджетных средств в отделе образования.
Ранее сообщалось, что главный бухгалтер отдела образования Талдыкоргана подозревается в хищении порядка 2 млрд тенге путем начисления "мертвым душам" и аффилированным лицам.
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05.09.2023, 09:36 286
В Актобе убили пожилую супружескую пару
Подозреваемый задержан
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Актобе. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе в одной из квартир найдены тела двух пожилых человек, сообщает Polisia.kz
4 сентября примерно 20.00 в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Гришина города Актобе обнаружены тела 64-летнего мужчины и 70-летней женщины с признаками насильственной смерти, состоящих в законном браке", - проинформировали в МВД РК.
По данному факту начато досудебное расследование по факту убийства двух лиц. Подозреваемое лицо установлено и задержано.
Назначены необходимые экспертизы.
Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в двойном убийстве в Арыси.
05.09.2023, 07:50 3336
В одном из кафе Алматы произошла стрельба
Фото: Depositphotos
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Алматы. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Два человека пострадали в результате стрельбы в одном из кафе в центре Алматы, передает корреспондент агентства.
Данный факт зарегистрирован и расследуется управлением полиции Бостандыкского района. На место преступления выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником ДП города Алматы Арыстангани Заппаровым. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на раскрытие этого преступления", - сообщили в департаменте полиции города Алматы.
По данным полиции, один из подозреваемых задержан.
Остальные участники будут установлены и привлечены к заслуженной ответственности", - добавили в департаменте.
Информация о стрельбе появилась вчера в соцсетях. Сообщалось, что около 00.30 в заведении "Сансет" на пересечение проспектов Аль-Фараби и Назарбаева произошла перестрелка. По информации очевидцев, пришли 4 человека в масках и стреляли из пистолета Макарова в помещении. Одного человека ранили в живот, второго - в ногу.
Как сообщалось ранее, в июне в Шымкенте вынесли приговор гражданину Узбекистана, который устроил перестрелку в оружейном магазине зимой этого года.
04.09.2023, 20:13 7086
В Акмолинской области за сбыт гашиша задержали тренера по лыжному спорту
Фото: Polisia.kz
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Кокшетау. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Тренер по лыжному спорту задержан за сбыт гашиша на территории Акмолинской области. Из незаконного оборота изъято 55 кг наркотического средства, сообщает Polisia.kz.
Акмолинские наркополицейские на трассе Астана - Караганда, вблизи терминала поселка Жибек Жолы, остановили автомашину под управлением 37-летнего жителя Астаны, уроженца одного из районов области, где он занимался обучением детей лыжному спорту.
В ходе обыска авто в багажнике была обнаружена картонная коробка, внутри которой было четыре полиэтиленовых пакета с гашишем весом около 40 кг.
В тот же день в своем доме в пристоличном районе задержан еще один оптовый сбытчик наркотических средств. У 36-летнего мужчины при обыске обнаружены два полиэтиленовых пакета с аналогичным веществом, весом свыше 15 кг.
В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде содержание под стражей.
Ранее департаментом по противодействию наркопреступности МВД совместно с департаментом полиции Павлодарской области в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий пресечен канал "транзита" крупной партии героина через Республику Казахстан.
Полицейские в ходе операции "Қарасора" за неделю выявили в Казахстане 237 наркопреступлений.
31.08.2023, 12:13 61056
Драка закончилась убийством мужчины в Шымкенте
Задержан 47-летний подозреваемый
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Шымкент. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Драка между двумя знакомыми закончилась убийством 40-летнего мужчины в Шымкенте, сообщили в департаменте полиции города.
Вечером 25 августа в микрорайоне Тельман города Шымкента было обнаружено тело местного жителя. При осмотре на теле 40-летнего убитого мужчины обнаружены различные телесные повреждения.
Данный факт полицейские зарегистрировали по статье УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Подозреваемый был задержан. Им оказался 47-летний знакомый погибшего.
Как выяснилось, между мужчинами возникла драка, в ходе которой подозреваемый нокаутировал оппонента и ушел. В настоящее время задержанный находится под стражей. Проводится досудебное расследование", - сказано в сообщении пресс-службы.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
Ранее сообщалось, что что Восточно-Казахстанской области избили и ограбили пенсионера.
В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
29.08.2023, 19:01 83611
Схватившего женщину за грудь в магазине в Алматы хулигана арестовали на пять суток
Он полностью признал свою вину и сообщил, что был в состоянии алкогольного опьянения
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Алматы. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 18 августа в одном из супермаркетов мегаполиса мужчина схватил женщину за грудь, сообщает пресс-служба МВД РК.
Полицейские задержали нарушителя в Атырау. Им оказался житель города, 1988 года рождения. Он полностью признал свою вину и сообщил, что был в состоянии алкогольного опьянения.
Правонарушитель был заключен под административный арест на 5 суток по статье 434 КоАП РК, то есть по факту мелкого хулиганства.
Отметим, что в последнее время наблюдается переизбыток приезжих, рост статистики по криминалу и хулиганству.
В Астане на видео попала драка жильцов дома с подростками. Автор видео утверждает, что причиной конфликта стали шумевшие ночью во дворе подростки.
В Карагандинской области неизвестный избил женщину на глазах у ребенка.
29.08.2023, 13:15 87796
Захват заложников в отделении Kaspi bank: в Астане судят обвиняемого
Согласно версии следствия, подсудимый решил совершить суицид
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане началось рассмотрение дела о захвате заложников в отделении Kaspi bank, который произошел в середине июня.
Процесс ведет судья межрайонного суда по уголовным делам Абинур Карабаев. Суть обвинения сформулировала старший прокурор управления прокуратуры города Астаны Раушан Акшораева, сообщает zakon.kz.
Согласно версии следствия, подсудимый решил совершить суицид, употребив медицинский препарат. Не получив нужного эффекта от препарата, он придумал план по захвату банка. По версии прокуратуры, он собирался потребовать средства для нуждающихся людей, а затем планировал, что его застрелят сотрудники правоохранительных органов при задержании.
Из подручных средств - зажигалки и курительного устройства он сделал муляж взрывчатки, информирует tengrinews.kz.
В сувенирном магазине мужчина приобрел пистолет-зажигалку. С этими предметами он напал на отделение банка и взял в заложники его сотрудников.
Подозреваемому предъявлено обвинение по части 2 статьи 261 (подпункты 4, 8, 9) Уголовного кодекса - "Захват заложников". Если его вина будет доказана, ему грозит от семи до 12 лет тюрьмы.
Напомним, днем 18 июня в столичном филиале АО "Kaspi bank" на улице Достык неизвестный захватил в заложники семерых сотрудников банка. При штурме полиции заложники были освобождены, а преступник задержан. Начато досудебное расследование статье УК РК "Захват заложников".
Позже стало известно, что подозреваемого по делу о захвате заложников в отделении АО "Kaspi bank" арестовали на два месяца.
29.08.2023, 09:52 89706
Замглавы транспортной инспекции Жетысу задержан по подозрению в коррупции
Подозреваемый систематически получал взятки за беспрепятственный проезд грузовых авто по территории области
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Талдыкорган. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по области Жетісу совместно с областным департаментом Комитета национальной безопасности пресечена незаконная деятельность заместителя руководителя инспекции транспортного контроля области Жетісу.
Как рассказали в Антикоррупционной службе, подозреваемый при посредничестве своего доверенного лица систематически получал от предпринимателей взятки за беспрепятственное передвижение грузового транспорта на территории области. Сумма ежемесячного вознаграждения составляла 50 тысяч тенге за одну автомашину.
С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, к 10 годам лишения свободы приговорили экс-акима Кентау. В 2013 году он, будучи сотрудником канцелярии премьер-министра, склонил собственника частной компании к даче взятки ответственным должностным лицам в особо крупном размере, обещая за это обеспечить победу в тендере по строительству.
27.08.2023, 09:34 122301
В Атырауской области сожгли около 14 тысяч кустов конопли
Полицейские выявили плантацию дикорастущей конопли
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Атырау. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2023" в Кызылкогинском районе, в местности Саржал сельского округа Ойыл, была выявлена плантация дикорастущей конопли, сообщает AtyrauPress.
Чтобы сжечь 14 540 кустов растения, были задействованы сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области совместно с РГУ "Управление командующего войсками регионального командования "Запад" Министерства обороны РК", военнослужащие в/ч 5546 Национальной гвардии и волонтеры молодежного движения "Жасыл ел".
Правительство Республики Казахстан утвердило комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2023-2025 годы. На борьбу с наркоманией и наркобизнесом выделят 53 млрд тенге. Ежегодный объем незаконного оборота наркотиков составляет порядка 20-25 тонн, из которых более 95% приходится на наркотики каннабисной группы, около 5% на синтетические наркотики, менее 1 % на опий, героин и иные виды веществ.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?