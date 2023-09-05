Главу департамента фармконтроля Жетысуской области подозревают в коррупции  

Фото: Polisia.kz

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Кокшетау. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Тренер по лыжному спорту задержан за сбыт гашиша на территории Акмолинской области. Из незаконного оборота изъято 55 кг наркотического средства, сообщает - Тренер по лыжному спорту задержан за сбыт гашиша на территории Акмолинской области. Из незаконного оборота изъято 55 кг наркотического средства, сообщает Polisia.kz





Акмолинские наркополицейские на трассе Астана - Караганда, вблизи терминала поселка Жибек Жолы, остановили автомашину под управлением 37-летнего жителя Астаны, уроженца одного из районов области, где он занимался обучением детей лыжному спорту.





В ходе обыска авто в багажнике была обнаружена картонная коробка, внутри которой было четыре полиэтиленовых пакета с гашишем весом около 40 кг.





В тот же день в своем доме в пристоличном районе задержан еще один оптовый сбытчик наркотических средств. У 36-летнего мужчины при обыске обнаружены два полиэтиленовых пакета с аналогичным веществом, весом свыше 15 кг.





В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде содержание под стражей.









Ранее департаментом по противодействию наркопреступности МВД совместно с департаментом полиции Павлодарской области в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий пресечен канал "транзита" крупной партии героина через Республику Казахстан.



