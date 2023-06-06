Сотрудники ДЮСШ присвоили более 16 млн тенге в Жетысуской области  

Подозреваемый задержан, в настоящее время дело передано в полицию Жамбылского района

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Талдыкорган. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Карасайского района Алматы стали очевидцами похищения. Незнакомый мужчина с алкоголем в руках попросил подбросить его и якобы его дочь до Узынагаша, сообщает - Жители Карасайского района Алматы стали очевидцами похищения. Незнакомый мужчина с алкоголем в руках попросил подбросить его и якобы его дочь до Узынагаша, сообщает ZTB.KZ





Когда у девочки спросили, кто этот мужчина рядом с ней, она расплакалась. Школьница рассказала, что вышла из дома, чтобы пойти в местную школу искусств, как вдруг этот незнакомец похитил ее и увез на такси в неизвестном направлении", - пишут авторы видео.





Мужчина, который представился Русланом, скрылся после того, как его начали снимать на камеру.





Как выяснилось позже, похитителем оказался Руслан Ауэзов 1987 года рождения, житель Жаркента, 4 июня 2023 года забрал школьницу 2015 года из поселка Фабричный Жамбылского района и привез в село Жибек Жолы Карасайского района, сообщает Egov Press.





Девочка попросила помощи у прохожей женщины, которая сообщила в УП Карасайского района. Подозреваемый был задержан, в настоящее время дело передано по территориальности в полицию Жамбылского района.



