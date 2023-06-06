05.06.2023, 13:08 22011
Сотрудники ДЮСШ присвоили более 16 млн тенге в Жетысуской области
Досудебное расследование продолжается
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Талдыкорган. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу проводит расследование в отношении работников КГУ "Детско-юношеская спортивная школа "Өркен" по области Жетысу. Их подозревают в хищении бюджетных средств.
Расследованием установлено, что работники КГУ в период с 2015 по 2022 годы путем начисления заработных плат шести фиктивно зачисленным на работу лицам, фактически не осуществляющим трудовую деятельность, незаконно перечислили бюджетные средства в размере более 16 млн тенге", - сообщает АФМ.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, это не первый случай крупных хищений в Жетысуской области. В настоящее время ведется расследование в отношении руководителя отдела образования города Талдыкоргана. Его подозревают в получении от подчиненных взятки в сумме 280 млн тенге за сокрытие фактов хищения бюджетных средств в отделе образования.
Ранее сообщалось, что главный бухгалтер отдела образования Талдыкоргана подозревается в хищении порядка 2 млрд тенге путем начисления "мертвым душам" и аффилированным лицам.
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05.06.2023, 19:18 14866
Житель Жаркента похитил 8-летнюю девочку
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Карасайского района Алматы стали очевидцами похищения. Незнакомый мужчина с алкоголем в руках попросил подбросить его и якобы его дочь до Узынагаша, сообщает ZTB.KZ.
Когда у девочки спросили, кто этот мужчина рядом с ней, она расплакалась. Школьница рассказала, что вышла из дома, чтобы пойти в местную школу искусств, как вдруг этот незнакомец похитил ее и увез на такси в неизвестном направлении", - пишут авторы видео.
Мужчина, который представился Русланом, скрылся после того, как его начали снимать на камеру.
Как выяснилось позже, похитителем оказался Руслан Ауэзов 1987 года рождения, житель Жаркента, 4 июня 2023 года забрал школьницу 2015 года из поселка Фабричный Жамбылского района и привез в село Жибек Жолы Карасайского района, сообщает Egov Press.
Девочка попросила помощи у прохожей женщины, которая сообщила в УП Карасайского района. Подозреваемый был задержан, в настоящее время дело передано по территориальности в полицию Жамбылского района.
05.06.2023, 16:02 18741
Имущество гражданки США конфисковали в пользу Казахстана - прокуратура
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках расследования уголовного дела по ходатайству специальных прокуроров области постановлением Акмолинского областного суда в пользу государства конфисковано имущество гражданки Соединенных Штатов Америки, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Установлено, что новое здание частной клиники с земельным участком, расположенном на побережье Бурабая, и машина марки "Лексус" приобретены незаконным путем.
Г.Ю.А. подозревается в том, что, будучи владельцем сети клиник, в группе с бывшими руководителями управления здравоохранения в рамках договора ГЧП совершила хищение бюджетных средств на сумму 1 167 513 600 тенге путем поставки старого медицинского оборудования под видом нового, часть из которого были в нерабочем состоянии. В последующем на эти деньги она построила здание поликлиники за 890 млн тенге, которое пыталась продать государству уже за 4,5 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Также гражданка США в апреле 2021 года, задолго до регистрации уголовного дела, покинула пределы Республики Казахстан.
В этой связи ей заочно применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Она объявлена в международный розыск", - заявили в прокуратуре.
Кроме того, постановлением Акмолинского областного суда в пользу государства конфисковано вышеуказанное имущество.
В свою очередь основное уголовное дело по обвинению бывших руководителей управления здравоохранения Акмолинской области находится в суде. Они содержатся под стражей", - добавили в пресс-службе.
Ранее разыскиваемый Интерполом иностранец был задержан в Алматы.
05.06.2023, 12:27 23016
Полицейский постовой погиб от выстрела в голову в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Алматы сообщили о гибели полицейского постового из-за неосторожного обращения с оружием.
Сегодня, 5 июня, в результате неосторожного обращения с табельным оружием полицейский постовой произвел выстрел в своего коллегу, который от полученных травм скончался", - сказано в сообщении ведомства.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 104 УК РК (Причинение смерти по неосторожности). Назначены соответствующие экспертизы.
Согласно информации, распространенной в соцсетях, инцидент произошел в 7.50 здании городского департамента полиции Алматы. В комнате для приема пищи один постовой сержант 1995 года рождения случайно выстрелил из табельного оружия в голову второго постового сержанта 1995 года рождения.
По словам свидетеля, конфликта не было, они сидели рядом, беседовали", - говорится в посте.
03.06.2023, 16:23 45306
Двух сотрудников полиции Шымкента подозревают в мошенничестве
Проводится досудебное расследование
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Шымкент. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Два бывших сотрудника полиции Шымкента задержаны по подозрению в мошенничестве.
В ходе проведения совместных оперативных мероприятий 2 июня сотрудниками ДКНБ и УСБ ДП города Шымкента задержаны бывший следователь и начальник дознания Абайского РУП. Они подозреваются в мошенничестве", - сообщает Polisia.kz.
По данному факту проводится досудебное расследование.
02.06.2023, 15:45 91136
Взятка в 20 млн тенге: руководитель отдела столичного департамента госдоходов передана суду
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Завершено расследование в отношении руководителя отдела департамента государственных доходов по Астане, которая получила взятку в размере 20 млн тенге за занижение суммы доначисления налогов по проводимой проверке квазигосударственного предприятия, сообщает Агентство по противодействию коррупции РК.
С санкции следственного суда подозреваемая находится под стражей. В настоящее время прокуратурой Астаны обвиняемая предана суду", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Ранее Антикор завершил расследование по делу Казселезащиты.
02.06.2023, 15:29 92021
Замгендиректора "Озенмунайгаза" задержали в Мангистауской области
Фото: ozen.kz
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Актау. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом экономических расследований по Мангистауской области задержан заместитель генерального директора АО "Озенмунайгаз" по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Мамбетсапаев Б., используя должностное положение, в нарушение действующего порядка трудоустройства в АО "Озенмунайгаз" незаконно принял на работу ряд лиц из числа своих знакомых", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что в очереди на трудоустройство в компанию находятся 9 тысяч жителей города Жанаозена.
Органом уголовного преследования установлено, что Мамбетсапаеву Б. было доподлинно известно о том, что аффилированные с ним лица в числе безработных не значились, не относились к социально уязвимым слоям населения и даже не имели профильного образования. Преступными действиями Мамбетсапаева Б. государству причинен ущерб в размере 46 млн тенге, а также грубо нарушены права жанаозенцев на трудоустройство на предприятии. Следствием проверяются и другие эпизоды противоправной деятельности Мамбетсапаева Б., а также факты хищения бюджетных средств со стороны должностных лиц компании и подрядных организаций", - сообщили в АФМ.
Подчеркивается, что следственные мероприятия продолжаются.
В соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия не разглашается", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что нарушения выявлены в "Озенмунайгазе" и подрядных организациях Жанаозена.
01.06.2023, 21:13 116891
Казахстанка пыталась ввезти в страну крупную партию героина из Кыргызстана
Подозреваемая вместе с изъятым веществом передана в департамент полиции
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Тараз. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 31 мая департаментом Пограничной службы КНБ по Жамбылской области совместно с органами полиции задержана гражданка РК, следовавшая из Кыргызстана в Казахстан, сообщает пресс-служба КНБ РК.
Во время личного досмотра у нее обнаружено наркотическое средство "героин" общим весом около 700 граммов.
Подозреваемая вместе с изъятым веществом передана в департамент полиции Жамбылской области для принятия процессуального решения.
Ранее полиция изъяла у 49-летнего жителя Шымкента 70 граммов героина.
Полицейские изъяли у 52-летней карагандинки почти полкилограмма героина.
При этом, по информации Генпрокуратуры, на сегодняшний день наркоситуация в стране характеризуется активным замещением "традиционных" наркотиков синтетическими аналогами. По последним данным, объем изъятой "синтетики" увеличился в 3 раза.
01.06.2023, 16:13 115726
Экс-полицейский руководил пытками в колонии ВКО
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Спецпрокуроры выявили доказательства применения пыток в колонии Восточно-Казахстанской области, сообщает Генеральная прокуратура.
Так, в феврале текущего года по протесту генерального прокурора Верховный суд отменил оправдательный приговор апелляционной инстанции областного суда Восточно-Казахстанской области в отношении сотрудника полиции М., являющегося оперуполномоченным учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел по ВКО. Ранее он был осужден судом первой инстанции за организацию систематических пыток и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы", - сообщили в ведомстве.
В ходе расследования спецпрокуроры нашли бесспорные доказательства того, что под руководством экс-полицейского в учреждении применялись пытки к лицам, отбывающим уголовное наказание.
В частности установлено, что сотрудник полиции М. давал указания находившимся в зависимом положении другим осужденным применять пытки к фиктивно провинившимся. Осужденных наказывали за нарушения, которые не относились к нарушениям режима отбывания наказания. К примеру, за то, что осужденный был недостаточно хорошо побрит либо если он забыл имя и отчество сотрудников учреждения. Весь процесс пыток записывался на видеокамеру", - рассказали в Генпрокуратуре.
В настоящее время бывший сотрудник полиции М. осужден как организатор пыток.
Работа по выявлению подобных фактов продолжается.
Ранее, в январе по подозрению в применении пыток в СИЗО Астаны были арестованы 3 сотрудника КНБ.
Напомним, в марте президент Казахстана подписал поправки, ужесточающие уголовную ответственность за пытки.
Минфин выплатил жертвам пыток и несовершеннолетним, пострадавшим от сексуального насилия, около 312 млн тенге. В ведомстве подчеркнули, что с учетом важности и социальной направленности принятого закона лица, ставшие жертвой преступлений, имеют право на получение компенсации от государства.
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