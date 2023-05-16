15.05.2023, 11:29 38786
Чистка в рядах КНБ после январских событий: 11 сотрудников привлечены к уголовной ответственности
Внесены серьезные изменения в приказные требования и в порядок несения службы, в том числе и наделение ответственностью должностных лиц
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Комитета национальной безопасности Марат Колкобаев на заседании мажилиса сообщил, что 11 сотрудников ведомства привлечены к уголовной ответственности.
На сегодняшний день в КНБ к уголовной ответственности привлекаются 11 сотрудников. Следствие по некоторым делам уже закончено, привлечены к уголовной ответственности", - ответил зампред КНБ на вопрос депутата о чистке в рядах комитета после выявления причастности сотрудников к январским событиям 2022 года.
По его словам, сразу же после после январских событий КНБ было проведено большое комплексное служебное расследование.
Внесены серьезные изменения в приказные требования и в порядок несения службы, в том числе и наделение ответственности для должностных лиц. В этом законопроекте тоже вносятся определенные поправки, которые нацелены на то, чтобы воспитывать патриотизм, и определенный алгоритм действий каждого должностного лица", - рассказал Колкобаев.
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15.05.2023, 15:35 31456
Более 800 млн тенге субсидий получили обманом фермеры в Жамбылской области
Фиктивные счета-фактуры выписывались на поставку субсидируемых сортов малины
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Тараз. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовные дела в отношении ряда лиц, выписывавших счета-фактуры без фактической поставки товаров, работ и услуг с использованием реквизитов и документов крестьянских хозяйств, расследует департамент Агентства по финансовому мониторингу Жамбылской области.
Фиктивные счета-фактуры выписывались на поставку субсидируемых сортов малины, далее от имени фермеров подавались электронные заявки на получение субсидий без ведома владельцев крестьянских хозяйств. В результате проверок у фермеров посевных площадей малины не обнаружено. Таким образом, указанные граждане получили от государства субсидии на сумму более 800 миллионов тенге", - рассказали в АФМ.
По данным фактам зарегистрированы 4 уголовных дела по фактам мошенничества.
Ранее в Костанайской области пресекли "серый" импорт зерна из России.
15.05.2023, 12:17 37431
Сотрудники столичного спецЦОНа и полицейские проходят подозреваемыми в деле о нелегальной регистрации автомобилей Дополнено
Фото: kolesa.kz
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой завершено досудебное расследование в отношении организованной группы из числа работников специализированного отдела НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Астане и гражданских лиц, сообщает Агентство по противодействию коррупции.
Уголовное дело расследовалось по фактам неправомерного ввода и уничтожения сведений о транспортных средствах в информационных системах "СЦ "Web-Модуль" и "ИИС ЦОН", подделки письменных форм сделок. Установлено, что преступная группа в период с января по май 2022 года незаконно зарегистрировала 475 ввезенных из-за рубежа автомашин без уплаты предусмотренных законодательством сборов и платежей. В связи с чем был причинен ущерб государству в особом крупном размере в сумме 1,4 млрд тенге", - рассказали в Антикоре.
Всего в совершении преступлений подозреваются 30 человек. В их числе руководитель спецЦОНа № 2 по Астане, 4 сотрудника полиции и посредники, которые предлагали свои услуги по незаконному оформлению транспортных средств.
В настоящее время идет ознакомление с материалами уголовного дела.
Антикоррупционная служба призывает граждан не прибегать к услугам посредников при регистрации автомобилей", - добавили в ведомстве.
Дополнено 15.05.2023, 17.20
В госкорпорации "Правительство для граждан" прокомментировали задержание сотрудников спецЦОНа.
Задержание сотрудников столичного спецЦОНа было инициировано сотрудниками департамента внутренней безопасности центрального аппарата госкорпорации", - сообщили в пресс-службе.
По данным госкорпорации, 20 апреля 2022 года было направлено письмо в Антикор о незаконной регистрации 16 транспортных средств в спецЦОНах Астаны для принятия процессуальных мер.
Напомним, в Астане пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся нелегальной регистрацией автомобилей.
15.05.2023, 10:51 41146
Пьяный житель Павлодара убил щенка, выбросив из окна третьего этажа
Начато досудебное расследование
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Павлодар. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Павлодара в состоянии алкогольного опьянения выбросил щенка из окна третьего этажа. Питомец погиб.
По данным департамента полиции региона, факт жестокого обращения с животным произошел 5 мая.
54-летний горожанин выкинул щенка с окна третьего этажа по улице Торайгырова. Мужчина в настоящее время помещен в Центр временной адаптации и детоксикации, так как находился в алкогольном опьянении. По факту жестокого обращения с животными начато досудебное расследование по статье 316 УК Республики Казахстан", - сказано в сообщении департамента полиции Павлодарской области.
Пост об убийстве животного размещен в соцсетях. По словам автора, живодер подобрал щенка в подъезде своего дома. Затем выбросил из окна третьего этажа на глазах у детей, находившихся во дворе.
ЭОС: Преступления против живой природы и экологии.
15.05.2023, 10:17 42781
Четвертая часть преданных суду за коррупцию - сотрудники органов внутренних дел
В региональном разрезе больше всего потенциальных коррупционеров было зафиксировано в Астане
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам первого квартала текущего года на коррупции в РК попались 414 человек - на 8% меньше, чем годом ранее. В их отношении были вынесены постановления о признании подозреваемыми.
Среди 414 подозреваемых в коррупции у 307 человек правонарушения относились к тяжким статьям, у 88 человек - к средней тяжести, у 16 человек - к особо тяжким, у 3 человек - к статьям небольшой тяжести, информирует finprom.kz.
Среди лиц, преданных суду за коррупционные преступления, большинство - 26,1% - составили сотрудники органов внутренних дел: 61 человек против 34 человек годом ранее. Среди преданных суду было немало и служащих акиматов и их структурных подразделений (39 человек), Министерства финансов (7 человек), Министерства индустрии и инфраструктурного развития (6 человек), а также сотрудников Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел (4 человека).
В региональном разрезе больше всего потенциальных коррупционеров было зафиксировано в Астане: 64 человека - на 14,3% больше, чем годом ранее. В тройку регионов-антилидеров также вошли Алматы (55 человек, плюс 27,9%) и Туркестанская область (37 человек, минус 2,6%). Далее идут Шымкент (29 человек) и Актюбинская область (27 человек). Наименьшая численность подозреваемых была отмечена в Улытауской и Абайской (по 2 человека в каждом регионе), а также в Павлодарской (6 человек) и Кызылординской (8 человек) областях", - рассказали аналитики.
При этом они уточнили, что большинство лиц, в отношении которых вынесли постановления о признании подозреваемыми, подозревались в даче взятки - 155 человек. Еще 124 человека подозревались в получении взятки, 58 человек - в коррупционном мошенничестве, 19 человек - в присвоении или растрате вверенного чужого имущества, 18 человек - в злоупотреблении должностными полномочиями.
13.05.2023, 17:06 94626
Драка с применением оружия произошла в одном из дворов Кызылорды
Фото: Polisia.kz
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Кызылорда. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Кызылординские полицейские задержали подозреваемых в хулиганстве с применением оружия в одном из жилых районов города. Об этом сообщает Polisia.kz.
13 мая около 7 часов утра в управление полиции поступило сообщение о том, что во дворе многоэтажного дома произошла драка с применением оружия. Установлено, что в съемной квартире между знакомыми несколькими лицами произошел конфликт, переросший в драку с применением травматического оружия и ножа. После чего все фигуранты скрылись с места происшествия", - сообщили в полиции.
В городе были задержаны двое подозреваемых. Автомашину с находившимися в ней еще двумя подозреваемыми задержали на трассе Самара - Шымкент. Ведется работа по задержанию остальных лиц.
Задержанные оказались жителями Шымкента и Мангистауской области. С места происшествия и из авто изъяты вещественные доказательства. Двум лицам оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает", - отметили в полиции.
По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Назначены экспертизы. Выясняются обстоятельства.
13.05.2023, 11:51 100516
Экс-главу НПП "Атамекен" арестовали на два месяца
Фото: pexels.com
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-главу национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца. Об этом сообщили в специализированном межрайонном следственном суде Астаны.
12 мая специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Мырзахметова А.И. сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Напомним, в Агентстве по противодействию коррупции сообщили, что экс-председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов был задержан 10 мая. Он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника. По уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Проверяется его причастность к совершению других преступлений.
Аблай Мырзахметов сложил с себя полномочия председателя правления Нацпалаты в феврале прошлого года.
12.05.2023, 20:49 128846
Из Казахстана пытались незаконно вывезти более 100 млн тенге и слиток золота
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - За апрель и май на таможенном посту "Ауежай Астана" департамента государственных доходов по Астане на таможенном контроле выявлены факты незаконного вывоза денег на сумму более 100 млн тенге, а также пресечена попытка вывоза одного слитка аффинированного золота, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
При прохождении таможенного контроля авиарейса сообщением Астана - Анталия задержан гражданин, у которого при опросе и проверке багажа обнаружили незадекларированные наличные на сумму 118 392 доллара, 28 750 рублей, 92 885 евро.
Напомним, в Казахстане действует запрет на вывоз наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов, а также вывоз аффинированного золота.
В конце апреля на таможенном посту международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" пресечен факт контрабанды янтаря общим весом 336 граммов.
Незаконный ввоз двухместного легкомоторного самолета в Казахстан пресекли омские таможенники. Авиатехнику пытались вывезти из России без разрешительных документов.
12.05.2023, 19:30 111506
Полицейского приговорили к 7 годам колонии за покровительство незаконному бизнесу
Фото: polisia.kz
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Петропавловск. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 10 мая приговором суда Петропавловска по статье 366, часть 3, пункт 4, УК РК осужден начальник отделения МПС управления полиции города ДП по СКО. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, сообщает пресс-служба департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО.
Он признан виновным в неоднократном получении взяток на общую сумму более 500 тысяч тенге за оказание покровительства в осуществлении незаконной реализации подакцизной продукции, не имеющей соответствующих документов, подтверждающих качество.
Таким образом, департамент Агентства РК по противодействию коррупции по СКО пресек незаконную реализацию тысячи блоков табачной продукции и 5 тысяч литров алкогольной продукции сомнительного происхождения.
Осужденный лишен специального звания "майор полиции", а также права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе пожизненно.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Костанае был задержан сотрудник полиции за распространение синтетических наркотиков.
Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО. Причиненный ущерб государству предварительно составил 800 000 тенге.
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