В Темиртау охранник больницы обокрал умершую от COVID-19 пациентку

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ТЕМИРТАУ. 22 СЕНТЯБРЯ - В Темиртау задержан охранник медучреждения, похитивший телефон у пациентки, умершей от COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Старогородской отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области обратился 67-летний житель города. Он сообщил, что неизвестный в одном из медицинских учреждений похитил у его 65-летней супруги, умершей от коронавирусной инфекции, сотовый телефон стоимостью 70 тыс. тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого - 33-летнего мужчину, который дал признательные показания. Вещественное доказательство - сотовый телефон - изъято. Выяснилось, что подозреваемый работал охранником в медицинском учреждении и уволился за несколько дней до своего задержания", - сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

Полицейские устанавливают причастность злоумышленника к ряду аналогичных преступлений, произошедших в данном лечебном заведении.

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