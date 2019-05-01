Алматы. 30 апреля. Kazakhstan Today - Cпецоперации по задержанию наркосбытчиков прошли в Алматы. Они подозреваются в распространении наркотических средств в особо крупном размере, передает Kazakhstan Today.

Одна из операций проведена в Ауэзовском районе, на территории гаражного кооператива. Задержан 25-летний гражданин Российской Федерации, который хранил гашиш и занимался его сортировкой, сообщила пресс-служба департамента полиции города.

Зелье, именуемое в потребительских кругах как "пыль", "центр", общим весом 1 килограмм 906 граммов, фигурант спрятал в автомобильных покрышках в четырех двухлитровых пластиковых бутылках, а также расфасовал в полиэтиленовые свертки. Подозреваемый приторговывал курительным зельем с целью извлечения материальной выгоды. Кроме того, на месте обнаружено самодельное устройство для курения", - рассказал начальник управления по противодействию наркобизнесу ДП Алматы подполковник полиции Талгат Беркенбаев.

На данный момент задержанный находится в изоляторе временного содержания ДП Алматы. Проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования по статье 297 УК РК (Незаконное изготовление, приобретение, хранение в целях сбыта, наркотических средств).

Тем временем в Жетысуском районе полицейские задержали в собственном доме 54-летнего мужчину, хранившего в гостевой комнате героин.

Полиэтиленовый сверток, обмотанный желтым скотчем, с веществом бежевого цвета, в виде комочков, был спрятан в шкафу. Подозреваемый Г. ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления. Как мы видим, это не послужило для него уроком. Общий вес героина, найденного в доме у Г., составил 212 граммов, что является особо крупным объемом. Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы. В отношении него также проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК", - резюмировал подполковник Беркенбаев.

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