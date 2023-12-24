Cудимый за тяжкие преступления казахстанец пытался присоединиться к террористам в Сирии

Ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы

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Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола Казахстана МВД при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан и почетного консула Республики Казахстан в Камеруне из названной африканской страны экстрадирован гражданин Казахстана, - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола Казахстана МВД при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан и почетного консула Республики Казахстан в Камеруне из названной африканской страны экстрадирован гражданин Казахстана, сообщили в Генеральной прокуратуре РК.









Как рассказали прокуроры, экстрадированный казахстанец подозревается в том, что в 2017-2019 годах путем использования фиктивных счетов-фактур уклонился от уплаты налогов на сумму более 720 млн тенге. После совершения преступления подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.





В июне этого года он был задержан на территории Республики Камерун. Генпрокуратура РК направила запрос о его выдаче. Камерунская сторона удовлетворила запрос, несмотря на отсутствие договора о выдаче между двумя странами.





В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Астаны. За совершение подобных преступлений виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.



