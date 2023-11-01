Религиозного радикала задержали за пропаганду терроризма в Алматинской области

Фото: КНБ

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Конаев. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области задержан подозреваемый в пропаганде идей терроризма, - В Алматинской области задержан подозреваемый в пропаганде идей терроризма, сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.





31 октября 2023 года Комитетом национальной безопасности при содействии органов полиции задержан житель Алматинской области, подозреваемый в пропаганде терроризма.





В пресс-службе КНБ рассказали, что у задержанного при обыске по месту жительства изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства.





Осуществляется досудебное расследование по части 1 статьи 256 УК РК (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма).



