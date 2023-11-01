31.10.2023, 15:27 41456
Религиозного радикала задержали за пропаганду терроризма в Алматинской области
Изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства
Фото: КНБ
Рассказать друзьям
Конаев. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области задержан подозреваемый в пропаганде идей терроризма, сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.
31 октября 2023 года Комитетом национальной безопасности при содействии органов полиции задержан житель Алматинской области, подозреваемый в пропаганде терроризма.
В пресс-службе КНБ рассказали, что у задержанного при обыске по месту жительства изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства.
Осуществляется досудебное расследование по части 1 статьи 256 УК РК (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма).
Ранее сообщалось, что в Алматы и Туркестане задержаны приверженцы международных террористических организаций.
новости по теме
01.11.2023, 09:59 1671
С участием спецслужб Казахстана ликвидировано шесть международных наркоканалов
Фото: КНБ РК
Рассказать друзьям
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В октябре 2023 года Комитетом национальной безопасности в сфере противодействия наркобизнесу реализован ряд операций. Совместно с компетентными органами Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана ликвидировано шесть каналов международного наркотрафика, сообщили в КНБ РК.
В ходе указанных спецопераций задержаны 23 подозреваемых лица.
Из незаконного оборота изъято около 300 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также свыше 1 тонны химических прекурсоров, предназначенных для изготовления "синтетики".
Также нейтрализована противоправная деятельность 5 кустарных производств синтетических наркотиков и 1 фитолаборатории, предназначенной для выращивания каннабиса.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за неделю изъято 250 кг наркотиков.
31.10.2023, 18:01 35256
Свидетелю поступают угрозы: суд по делу Альтаева пройдет в закрытом режиме
Фото: instagram/nurzhan_altayev
Рассказать друзьям
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд по делу бывшего депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Нуржана Альтаева пройдет в закрытом режиме, сообщает специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны.
В ходе слушания в суд от прокурора поступило ходатайство о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в связи с тем, что свидетелю и его семье поступают угрозы жизни и здоровью от неизвестных лиц из-за его свидетельских показаний", - проинформировали в суде.
Отмечается, что в целях безопасности участников процесса ходатайство прокурора судом удовлетворено и принято решение о рассмотрении уголовного дела в режиме закрытого судебного заседания.
Как сообщалось ранее, 7 июня Антикоррупционной службой по результатам комплекса негласных мероприятий задержан экс-вице-министр и бывший депутат мажилиса Нуржана Альтаев по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. По данным Антикора, он является фигурантом дела экс-председателя НПП "Атамекен" Мырзахметова.
Альтаев подозревается в том, что в период с 2018 по 2019 годы, будучи вице-министром труда и социальной защиты населения РК, на систематической основе получал от председателя правления НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова денежные средства в размере 5000 долларов ежемесячно в качестве взяток. В последующем Альтаев, занимая новую должность депутата мажилиса, в период с 2019 по 2020 годы продолжил свою коррупционную деятельность по получению взяток от Мырзахметова. В общей сложности в качестве взяток им получено 135 000 долларов.
31.10.2023, 15:01 42571
Иностранцы организовали крупную нарколабораторию близ Астаны
Изъято около 60 тысяч разовых доз мефедрона
Рассказать друзьям
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области ликвидировано подпольное наркопроизводство, организованное гражданами стран ближнего зарубежья.
По материалам расследования молодые иностранцы прибыли в Казахстан с целью наладить производство и сбыт синтетических наркотиков в Астане.
Преступники организовали производство наркотиков в доме, купленном в городе Ерейментау, а реализовывать "товар" планировали в Астане.
Был куплен автомобиль для нужд своих будущих подельников, которые также приехали в Казахстан из-за рубежа. Все необходимое оборудование и прекурсоры преступник заказывал через теневой сегмент интернета на сайтах, специализирующихся на производстве наркотиков. Они доставлялись контрабандным путем", - рассказал заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Саркытбай Кусаинов
Полицейский отметил, что преступники были задержаны на финальном цикле синтеза наркотиков.
На улицы городов не допущено более 12 килограммов мефедрона. Это около 60 тысяч разовых доз опасного наркотика", - уточнил Кусаинов.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 297, часть 3, УК РК за производство наркотиков в особо крупном размере в составе преступной группы. Наказание предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.
По данным Polisia.kz, всего за истекший период этого года органами внутренних дел ликвидирована деятельность 40 подпольных нарколабораторий, из них три - с участием иностранных граждан. При этом изъято 195 кг готовых к употреблению психоактивных веществ и 79 тонн прекурсоров.
31.10.2023, 14:07 48656
Дело экс-вице-министра индустрии: уникальное месторождение никеля и кобальта возращено государству
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках расследования уголовного дела в отношении экс-вице-министра индустрии Тимура Токтабаева государству возвращено уникальное месторождение "Шевченковское" в Костанайской области, сообщает Агентство по противодействию коррупции.
По информации ведомства, месторождение имеет запасы никеля (1,075 млн тонн) и кобальта (585,9 тысячи тонн). Стоимость запасов полезных ископаемых составляет более 5,6 трлн тенге.
Ранее сообщалось, что 27 октября приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны оглашен приговор в отношении бывшего вице-министра МИИР Тимура Токтабаева.
Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия при передаче аффилированным с ним лицам месторождения с крупными запасами полезных ископаемых.
Токтабаеву назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, государственной награды "Ерен еңбегі үшін" и конфискацией следующего дорогостоящего имущества:
1. земельный участок, расположенный по адресу: Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Кокшокы;
2. жилой дом, расположенный по адресу: Алматы, Бостандыкский район, садоводческое товарищество "Алма";
3. автомобиль марки Mercedes-Benz Maybach S 580 4MATIC 2021 года выпуска;
4. автомобиль марки Bentley Bentayga V8 2021 года выпуска;
5. доли участия в тринадцати коммерческих организациях.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Антикоррупционная служба продолжает работу по возврату активов.
31.10.2023, 09:54 61421
Расследование дела по выводу средств из Delta Bank: бизнесмен Тлеубаев осужден на 10 лет лишения свободы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование по делу АО "Delta Bank" в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела продолжается Агентством по финансовому мониторингу.
Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы гражданин Н. Тлеубаев выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Н. Тлеубаеву и его родственникам. В том числе элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и 100% доли в 3 компаниях, расположенных в городе Праге Чешской Республики, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов США. Кроме того, санкционирован арест 100% доли "Вентспилского зернового терминала", расположенного в Латвии, путем направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой", - сообщили в АФМ.
Вместе с тем, по данным агентства, в Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Тлеубаеву.
По данным АФМ, приговором суда Тлеубаев осужден к 10 годам лишения свободы.
В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева Н. и его компаний являются АО "КазИнвестБанк", АО "Банк развития Казахстана" и АО "ЕНПФ". Агентством по финансовому мониторингу продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа", - проинформировали в АФМ.
Напомним, весной уголовное дело топ-менеджеров Delta Bank было направлено в суд.
31.10.2023, 08:10 64641
В Косшы чиновников осудили за растрату 190 млн тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Кокшетау. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшие руководители отдела строительства Целиноградского района и филиала РГП "Енбек Аршалы" осуждены за растрату бюджетных средств на сумму более 190 миллионов тенге.
Руководители отдела строительства Целиноградского района С. и филиала РГП "Енбек Аршалы" А., вступив в сговор с директором ТОО К., с использованием своих служебных полномочий растратили бюджетные средства на сумму более 190 миллионов тенге. Указанные лица путем подписания актов выполненных работ и перечисления бюджетных средств по проекту строительства объектов электроснабжения в городе Косшы присвоили деньги в особо крупном размере (статья 189, часть 4, пункт 2, УК) за работы, которые фактически не были выполнены", - сообщили в суде города Косшы.
Отмечается, что вина подсудимых подтверждена договорами о государственных закупках, заключениями экспертиз, проектно-сметной документацией, бухгалтерскими документами.
Приговором суда С. назначено 7 лет, А. 8 лет лишения свободы. Принимая во внимание активное способствование раскрытию преступления и частичное возмещение ущерба со стороны К., ему назначено 7 лет лишения свободы условно. С осужденных в солидарном порядке взыскан причиненный материальный ущерб в доход государства", - добавили в суде.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Как сообщалось ранее, чиновнику - расхитителю бюджета вынесли второй приговор в Жамбылской области.
30.10.2023, 14:24 114841
В Алматы и Туркестане задержаны приверженцы международных террористических организаций
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы и Туркестане задержаны подозреваемые в пропаганде терроризма - сторонники запрещенных международных террористических организаций.
Департаментом полиции города Алматы при содействии ДКНБ задержан подозреваемый в пропаганде идей терроризма. Задержанный является приверженцем запрещенной в Республике Казахстан религиозно-экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами", сообщает Polisia.kz.
Кроме того, в Туркестане сотрудники ДП области при координации органов прокуратуры задержали местного жителя, подозреваемого в пропаганде идей терроризма. Задержанный является приверженцем идеологии международной террористической организации "ДАИШ", запрещенной в Казахстане решением суда.
При обыске по месту жительства обоих подозреваемых изъята религиозная литература и иные вещественные доказательства.
Досудебное расследование ведется по статье УК РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма".
Задержанным на время следствия избрана мера пресечения в виде ареста.
Ранее подозреваемый в пропаганде терроризма был задержан в Алматинской области.
30.10.2023, 11:45 120056
Издевался над особенными детьми и пожилыми: студент-медик получил тюремный срок
Фото: pexels
Рассказать друзьям
Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане суд приговорил студента-медика, издевавшегося над над особенными детьми и пожилыми, к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы.
На судебном заседании специализированного межрайонного суда Астаны 30 октября судья Баглан Идирисов огласил свой вердикт по делу в отношении студента-медика, который систематически издевался над пациентами, сообщает zakon.kz.
Несостоявшегося врача признали виновным в истязании немощных пациентов и приговорили к 4 годам 8 месяцам лишения свободы. Их он проведет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней степени безопасности. Находившегося все это время под домашним арестом бывшего санитара взяли под стражу прямо в зале суда, отмечает tengrinews.kz.
Напомним, ранее СМИ сообщили о жестоком обращении студента медицинского университета в отношении тяжелобольных пациентов. Свои действия молодой человек снимал на видео и отправлял друзьям.
Родственники пострадавших запросили по 5 миллионов тенге морального ущерба. Обвиняемый иск признал частично.
Читаемое
01.11.2023, 08:41Что ожидается в Казахстане в ноябре 01.11.2023, 09:443621Казахстанцы вложили в финпирамиду порядка 500 млн тенге 01.11.2023, 09:263256Экспорт казахстанской сельхозпродукции в Китай вырос в два раза 01.11.2023, 09:591811С участием спецслужб Казахстана ликвидировано шесть международных наркоканалов 01.11.2023, 10:44591В Казахстане питьевое молоко подорожало на 20% за год 25.10.2023, 12:51492661Димаш Кудайберген стал народным артистом Казахстана 25.10.2023, 12:20492126Движение на дороге Медеу - Шымбулак ограничат в Алматы 25.10.2023, 09:52462796Шестеро детей в реанимации: ситуация с корью ухудшается в Актюбинской области 27.10.2023, 14:45414806Новый логистический терминал построят в Алматы 27.10.2023, 14:15412476Депозиты казахстанцев не будут облагать налогами - Куантыров 25.10.2023, 12:51492661Димаш Кудайберген стал народным артистом Казахстана 25.10.2023, 12:20492126Движение на дороге Медеу - Шымбулак ограничат в Алматы 24.10.2023, 14:20467431Более 20 тысяч жалоб поступило на систему обязательного медстрахования в Казахстане с начала года 25.10.2023, 09:52462796Шестеро детей в реанимации: ситуация с корью ухудшается в Актюбинской области 23.10.2023, 18:53426166В МИД РК подтвердили информацию о гибели казахстанки с дочерью в Газе
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?