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Дело бывшего главы Минздрава Биртанова поступило в суд

17.01.2022, 11:48 35791
Дело бывшего главы Минздрава Биртанова поступило в суд
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ - Уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова поступило в районный суд №2 Сарыаркинского районного суда столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Уголовное дело экс-министра Биртанова поступило в суд. На сегодняшний день дело не принято в производство суда, сообщает телеканал КТК
 

Согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса, судья в течение пяти суток по поступившему делу принимает решение о назначении главного судебного разбирательства в общем или сокращенном порядке либо о проведении предварительного слушания дела", - говорится в сообщении пресс-службы суда. 

 
Биртанов находится под домашним арестом больше года. 28 сентября адвокаты экс-министра попросили президента Казахстана прекратить уголовное преследование. Уголовное дело состоит из 133 томов, говорится в материале телеканала.
 
Напомним, 12 ноября следственный суд Нур-Султана продлил Биртанову домашний арест.
 
Экс-министра здравоохранения и вице-министра Олжаса Абишева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня она не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 миллиона долларов, или 1,5 миллиарда тенге. 
 
Также Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации в личных целях. 
 

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МВД обратилось к очевидцам "Трагического января"

17.01.2022, 21:07 17021
МВД обратилось к очевидцам "Трагического января"
Фото: Facebook_Шелепова
НУР-СУЛТАН. 17 ЯНВАРЯ - В Министерстве внутренних дел сообщили, что очевидцы трагических событий на условиях анонимности могут отправить фото- и видеоматериалы по массовым беспорядкам через мобильное приложение 102 и сайты ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Если у вас есть фото и видеоматериалы, вы можете отправить их на условиях анонимности через специальный сайт. В одном обращении можно передавать до 5 файлов, максимальный размер одного передаваемого файла - 100 МБ, сообщает Polisia.kz
 
В Telegram-боте МВД РК: при нажатии на кнопку "Направить фото/видео по беспорядкам" откроется статья с ссылкой на сайт и кнопкой перехода.
 
В ВК-боте на странице МВД РК: необходимо перейти в личное сообщение со страницей МВД РК, нажать на кнопку "Направить фото/видео по беспорядкам", после чего откроется статья с ссылкой на сайт и кнопкой перехода.
 
В виджете, расположенном в правом нижнем углу на сайте МВД РК: необходимо нажать на статью "Направить фото/видео-материалы по беспорядкам". 
 
Также, фото и видеозаписи, выкладываемые в социальных сетях, собираются для установления виновных лиц. 
 
В министерстве отметили, что полученные сведения помогут следственно-оперативным группам не только установить полную картину произошедшего и причастных к ним лиц, но и защитить тех граждан, которые не участвовали в погромах и нападениях, а оказались на месте беспорядков случайно. 
 
В полиции напомнили, что с помощью мобильного приложения 102 граждане могут также: отправить в полицию сообщение о правонарушении - нарушениях правил дорожного движения, ДТП, о семейных скандалах, случаях жестокого обращения с детьми или с животными, о хулиганских действиях, драках, о нарушениях режима тишины, появлении в общественных местах в нетрезвом состоянии и многих других; подать обращение в органы внутренних дел; связаться с оператором путем аудио и видео-звонка, при этом автоматически определяется местоположение звонившего, оператор может видеть происходящее и принять экстренные меры реагирования; обратиться в службу собственной безопасности МВД, если столкнулись с фактом коррупции, вымогательства со стороны сотрудника полиции.
 

В Алматы задержаны мародеры с оружием

17.01.2022, 20:08 17761
В Алматы задержаны мародеры с оружием
Фото: Polisia.kz.
АЛМАТЫ. 17 ЯНВАРЯ - Полицейские Алматы задержали двоих мужчин 38 и 35 лет. У них изъяты два нарезных охотничьих ружья SM 12 steyr mannlicher austria, похищенные во время беспорядков из оружейного магазина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По одной из версий, задержанные являются активными участниками ограблений оружейных магазинов, сообщает Polisia.kz
 
Сотрудники управления криминальной полиции задержали их на пересечении проспекта Райымбека и улицы Байзакова в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. 
 
Известно, что фигуранты, гражданин М. и гражданин Р., приезжие из Алматинской области. 
 
По факту хищения оружия и боеприпасов, по признакам преступления, предусмотренного статьей 291 частью 3 УК РК, расследуется уголовное дело. Оружие изъято. Подозреваемые взяты под стражу.
 
Ранее сотрудники погранслужбы КНБ Жамбылской области обнаружили схрон с огнестрельным оружием в двух километрах от государственной границы.
 
В комендатуре Алматы сообщили, что в соответствии со статьей 287 УПК РК лица, добровольно сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности. 
 

На казахстанско-узбекской границе задержали участника массовых беспорядков

17.01.2022, 19:19 21016
Фото: пресс-служба КНБ РК
ТУРКЕСТАН. 17 ЯНВАРЯ - В Туркестанской области в пункте пропуска "Жибек жолы" при попытке выезда в Узбекистан задержан гражданин РУ Е., 1993 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В мобильном телефоне задержанного были обнаружены видеоматериалами, снятые на месте беспорядков в Шымкенте. На его спине имеется пулевое ранение предположительно, от резиновых пуль, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
Задержанный передан сотрудникам Сарыагашского районного отдела полиции.
 
В ведомстве подчеркнули, что охрана государственной границы организована в усиленном варианте. Военнослужащие пограничной службы во взаимодействии с другими силовыми органами проводят рейдовые мероприятия, охраняют стратегические и другие административные объекты. В ходе службы задерживаются лица, подозреваемые в участии в массовых беспорядках, грабежах и пытающиеся скрыться от правосудия, в том числе путем выезда за пределы Казахстана.
 

Тайник с огнестрельным оружием обнаружен в Жамбылской области

17.01.2022, 15:14 26276
Фото: КНБ РК
ТАРАЗ. 17 ЯНВАРЯ - Сотрудники погранслужбы КНБ Жамбылской области обнаружили схрон с огнестрельным оружием в двух километрах от государственной границы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщается на сайте КНБ, в тайнике находилось четыре пистолета и шесть единиц нарезного и гладкоствольного оружия. По даному факту проводятся следственные действия. 
 
В пресс-службе ведомства также заявили о задержании гражданина Кыргызстана.
 

14 января на пункте пропуска "Кордай" задержан гражданин Кыргызстана, следовавший на легковом автомобиле. При досмотре в багажнике машины обнаружены 50 литерных печатей, четыре загранпаспорта и 20 банковских карт. Задержанный передан в РОВД Кордайского района", - отметили в пресс-службе.

 
Напомним, 15 января в КНБ сообщили о результатах контртеррористической операции в Алматинской области. В частности, в районе Большого Алматинского озера задержали пятерых граждан без документов, удостоверяющих личность, на автомашине "Тойота". При досмотре автомобиля были обнаружены винчестер 12 калибра с 7 патронами, травматический пистолет с одним патроном, окровавленный нож и 600 тысяч тенге. 

Ранее сообщалось, что во время беспорядков в Алматы были разграблены 6 оружейных магазинов.  
 

Почти полторы тысячи уголовных правонарушений в Казахстане совершили иностранцы в 2021 году

17.01.2022, 11:36 36371
НУР-СУЛТАН. 17 ЧЯНВАРЯ - За январь-ноябрь 2021 года 1,5 тыс. уголовных правонарушений в Казахстане совершили иностранные граждане - на 17,4% меньше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Большая часть правонарушителей - граждане стран СНГ. Их численность сократилась сразу на 21%, до 1,3 тыс. человек. Количество преступников из числа граждан стран, не входящих в СНГ, напротив, выросло на 23,3% за год, до 180 человек", - пишет Finprom.kz.

 
В региональном разрезе иностранные правонарушители, являющиеся гражданами стран СНГ, чаще всего совершали преступления в Алматы - 195 человек, минус 29,1% за год, сообщают аналитики.
 
В тройке антилидеров Жамбылская и Алматинская области. Меньше всего иностранных правонарушителей с гражданством стран СНГ наблюдалось в Кызылординской области.
 

Иностранные граждане не из стран СНГ чаще всего совершали преступления все в том же Алматы и Алматинской области: по 37 человек в каждом из регионов. В тройку антилидеров также вошла Мангистауская область", - говорится в материале.

 
В разрезе глав Уголовного кодекса РК иностранные граждане чаще всего нарушали главу 6 ("Уголовные правонарушения против собственности"): 722 человека за 11 месяцев 2021 года. Из них 411 были пойманы на кражах, 109 - на мошенничестве, 87 - на мелких хищениях, 37 - на грабежах, 25 - на неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
 
Другими распространенными видами нарушений стали уголовные правонарушения против порядка управления, общественной безопасности и общественного порядка, добавили аналитики.
 

У жителей Туркестанской области изъяли оружие и наркотики

17.01.2022, 09:54 39626
ТУРКЕСТАН. 17 ЯНВАРЯ - В Туркестанской области за двое суток выявлено семь фактов, связанных с незаконным хранением оружия, наркотических средств и материалов религиозного характера, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На территории Отырарского района сотрудники криминальной полиции задержали местного жителя, у которого обнаружили бумажный сверток с марихуаной и незарегистрированное двуствольное охотничье ружье с 36 патронами. Также у подозреваемого изъяты более 20 книг, брошюр и журналов религиозного характера", - сообщает портал Polisia.kz

 
Кроме того, в Тулькубасском районе оперативники задержали мужчину, у которого изъяли незарегистрированный сигнальный пистолет и обрез охотничьего ружья 16 калибра. 
 

На территории города Кентау сотрудники полиции изъяли у одного из горожан марихуану и металлический кастет. В Жетысайском районе в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, у которого изъяли незарегистрированный газовый пистолет, свыше 20 патронов разного калибра, металлическую и деревянную дубинки и сверток с марихуаной", - проинформировали в полиции. 

 
Кроме того, в Мактаральском районе сотрудники криминальной полиции изъяли у одного из сельчанин обрез охотничьего оружия 16 калибра. Еще один обрез 12 калибра обнаружили у жителя Ордабасинского района. Также на территории Сарыагашского района оперативники задержали жителя районного центра, у которого изъяли незарегистрированный травматический пистолет. 
 
Все факты зарегистрированы в ЕРДР по статьям 296 УК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта" и 287 УК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Проводится досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз. Выясняются все обстоятельства и причастность их к другим аналогичным преступлениям. 

 

В Алматы задержано более 2,6 тыс. участников незаконных акций и мародерства

17.01.2022, 08:31 41646
АЛМАТЫ. 17 ЯНВАРЯ - В Алматы с начала антитеррористической операции задержан 2601 участник незаконных акций, мародерств и других преступлений, сообщили в информцентре комендатуры Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Всего изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4077 боеприпасов", - проинформировали в комендатуре.

 
За минувшие сутки на пульт "102" поступило всего 329 сообщений. На Call-centre комендатуры поступило 48 сигналов от граждан, требовавшие оперативного реагирования. Отмечается, что все сообщения отработаны.

 
Напомним: преступные группы во время беспорядков ограбили семь оружейных магазинов. Было похищено 1347 единиц оружия
 

Массовые беспорядки в Алматы: расследуется 405 уголовных дел, взято под стражу 249 человек

16.01.2022, 21:28 51006
Массовые беспорядки в Алматы: расследуется 405 уголовных дел, взято под стражу 249 человек
Фото: Сергей Алексеенок | facebook
АЛМАТЫ. 16 ЯНВАРЯ - В ходе выступления на телеканале "Хабар 24" прокурор Алматы Берик Жуйриктаев рассказал о количестве взятых под стражу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам прокурора города, по факту массовых беспорядков создана межведомственная группа из числа опытных работников. Ведется работа над установлением всех причастных к террористическим атакам и преступлениям.
 
Расследуется 405 уголовных дел, взято под стражу 249 человек. С мест происшествия изымается большое количество улик, вещественные доказательства: одежда бандитов, 127 единиц оружия. Улики используют для последующей идентификации преступников.
 

Особое внимание уделено своевременному признанию граждан потерпевшими, это важно для получения компенсации. К каждому правонарушителю подход индивидуален. Смягчены режимы содержания 71 лицу, из СИЗО освобожден 91 человек", - рассказал Берик Жуйриктаев.



Ранее начальник департамента полиции и комендант Алматы Канат Таймерденов привел хронологию массовых беспорядков и террористических атак во время режима ЧП и рассказал о текущей ситуции в городе.
 
Напомним, Генпрокуратура представила хронологию массовых беспорядков в Казахстане. 
 
На сегодня установлено 4578 потерпевших, из них 4353 ранено. В том числе 3393 сотрудников силовых ведомств. В период ЧП в морги страны доставлено 225 погибших. Часть из них - это вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах, нападавшие на здания и сотрудников сил правопорядка.
 

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