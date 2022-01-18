Дело бывшего главы Минздрава Биртанова поступило в суд

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Уголовное дело экс-министра Биртанова поступило в суд. На сегодняшний день дело не принято в производство суда, сообщает телеканал КТК.
Согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса, судья в течение пяти суток по поступившему делу принимает решение о назначении главного судебного разбирательства в общем или сокращенном порядке либо о проведении предварительного слушания дела", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
Биртанов находится под домашним арестом больше года. 28 сентября адвокаты экс-министра попросили президента Казахстана прекратить уголовное преследование. Уголовное дело состоит из 133 томов, говорится в материале телеканала.
Напомним, 12 ноября следственный суд Нур-Султана продлил Биртанову домашний арест.
Экс-министра здравоохранения и вице-министра Олжаса Абишева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня она не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 миллиона долларов, или 1,5 миллиарда тенге.
Также Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации в личных целях.