Елжану Биртанову продлили домашний арест до 14 января

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НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - Следственный суд Нур-Султана продлил домашний арест экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Оснований для отмены меры пресечения суд не установил. Суд постановил ходатайство о продлении срока нахождения под домашним арестом удовлетворить. Срок нахождения под домашним арестом Биртанову Елжану Амантаевичу продлить до двух месяцев, до 14 января", - сказала судья Акмарал Исаева.

Адвокаты считают , что причин для содержания Биртанова под домашним арестом нет. Так как завершение расследования и процесс ознакомления с делом не служит основанием для продления меры пресечения.

Напомним, Биртанова и вице-министра Олжаса Абишева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 миллиона долларов, или 1,5 миллиарда тенге.

Также Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.