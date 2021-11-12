Прокуратура просит продлить арест экс-министру здравоохранения

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НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - В следственном суде Нур-Султана рассматривают дело о продлении срока домашнего ареста бывшему министру здравоохранения Елжану Биртанову, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прокурор отдела службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Толеген Жараспаев просил продлить срок домашнего ареста на период ознакомления с материалами дела до 14 января 2022 года. Он уточнил, что расследование по делу завершено, материалы дела состоят из 133 томов, имеются два подозреваемых.

Адвокаты считают, что причин для содержания Биртанова под домашним арестом нет. Так как завершение расследования и процесс ознакомления с делом не служит основанием для продления меры пресечения.

Судья Акмарал Исаева постановила удовлетворить ходатайства защиты, также потребовала у прокурора представить ответ "Эриксон Никола Тесла" и протоколы допросов сотрудников компании и объявила перерыв до 15.00 12 ноября.

Ранее в Агентстве по финансовому мониторингу прокомментировали расследование уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова.

Напомним, Биртанову продлили срок домашнего ареста до 14 ноября.

Биртанова и вице-министра Олжаса Абишева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 миллиона долларов, или 1,5 миллиарда тенге.

Также Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.