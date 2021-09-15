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Биртанову вновь продлили домашний арест

14.09.2021, 14:04 5185
Биртанову вновь продлили домашний арест
НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Экс-министру здравоохранения Республики Казахстан Елжану Биртанову продлили срок домашнего ареста до 14 ноября, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ходатайство о продлении срока нахождения подозреваемого под домашним арестом в период ознакомления с материалами уголовного дела на два месяца удовлетворить. Продлить срок нахождения подозреваемого Елжана Биртанова по 21 час 56 минут 14 ноября 2021 года включительно", - сказал судья Талгат Акшабаев.

Экс-министр здравоохранения РК Елжан Биртанов находится под домашним арестом с ноября прошлого года.

Елжана Биртанова и вице-министра Олжаса Абишева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 млн долларов США, или 1,5 млрд тенге", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.   

Также Елжан Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.   

 

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