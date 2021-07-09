Завершено досудебное расследование в отношении бывшего министра здравоохранения Биртанова

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Агентством по финансовому мониторингу завершено досудебное расследование в отношении бывших министра здравоохранения Елжана Биртанова и вице-министра Олжаса Абишева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Биртанов и Абишев подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 млн долларов США, или 1,5 млрд тенге", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.

Также Елжан Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.

7 июля объявлено об окончании досудебного расследования и начато ознакомление с материалами уголовного дела. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", - заключили в ведомстве.

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