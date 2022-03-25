Дело Масимова расследуют по пяти статьям Уголовного кодекса РК
24.03.2022, 20:36 4481
Фото: www.inform.kz
НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - Экс-глава КНБ Карим Масимов останется под стражей до 6 апреля. Суд продлил срок ареста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как заявили в Комитете национальной безопасности, его дело расследуют по пяти статьям Уголовного кодекса. В их числе получение взятки, превышение власти и должностных полномочий, а также государственная измена, сообщает "Хабар 24".
Ранее сообщалось, что на установленное при расследовании имущество Масимова наложен арест. Решение о конфискации в доход государства примет суд. Уголовному делу в отношении экс-главы КНБ присвоили гриф "Совершенно секретно".
8 января стало известно о задержании бывшего председателя комитета Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Позже в КНБ уточнили, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.
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В Казнете активизировались мошенники, выдающие себя за представителей Казпочты
24.03.2022, 18:16 6896
НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - Мошенники, выдающие себя за сотрудников АО "Казпочта", предлагают пользователям пройти опрос и получить денежный приз якобы в честь 140-летия организации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На самом деле АО "Казпочта" не имеет отношения к этому опросу. Объявлений о подобного рода акциях нет ни на официальном сайте, ни на ее страницах в социальных сетях", - сообщает stopfake.kz.
На сайте подчеркнули: о мошенничестве говорит и тот факт, что он расположен на незащищенной платформе, а сам сайт напоминает десятки других сайтов, о которых stopfake писал ранее. Все они фишинговые.
Фишинг - это вид онлайн-мошенничества, при котором злоумышленники завладевают персональными данными пользователей: логинами и паролями, информацией о банковских картах и прочим", - сообщает сайт.
Напомним, ранее полицейские Северо-Казахстанской области задержали в Алматы подозреваемого в серийном интернет-мошенничестве. Мужчина размещал ложные объявления о продаже мебели по выгодным ценам на сервисе Olx.kz и в соцсети Instagram.
Еще двух участников ограбления оружейного магазина задержали в Алматы
24.03.2022, 18:09 7256
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 24 МАРТА - В Алматы полиция задержала еще двух участников ограбления оружейного магазина "Камерад", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Это двое жителей Алматинской области в возрасте 27-28 лет. Один из них, к слову, ранее уже имел судимость за кражу чужого имущества", - сообщает Polisia.kz.
В ночь на 6 января они ограбили оружейный магазин "Камерад" и похитили оттуда пять гладкоствольных ружей, патроны и бронежилеты. Подозреваемые задержаны и взяты под стражу. Вещественные доказательства изъяты. Проверяется причастность задержанных к другим преступлениям, в том числе имевшим место в ходе массовых беспорядков", - сообщил замначальника департамента полиции Алматы Берик Абильбеков.
Ранее сообщалось, что в Алматы задержали троих мужчин, причастных к ограблению оружейного магазина "Камерад", которое произошло в ночь на 5 января этого года.
В Алматы задержан насильник 13-летней девочки
24.03.2022, 14:09 8746
АЛМАТЫ. 24 МАРТА - В Алматы оперативной группой департамента полиции Жамбылской области задержан 37-летний подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Polisia.kz, подозреваемый в мае 2021 года в селе Мерке Жамбылской области совершил изнасилование 13-летней жительницы села.
Как сообщили в полиции, в Казахстане Министерством внутренних дел проведена совместная со странами СНГ операция "Розыск", в ходе которой сотрудниками криминальной полиции республики проведен ряд специальных операций по задержанию преступников, разыскиваемых за совершение особо тяжких и тяжких преступлений.
В частности, в городе Лисаковске Костанайской области задержан 30-летний житель Талдыкоргана, разыскиваемый с января ДП Алматинской области за покушение на убийство бывшей супруги.
Также в городе Алге Актюбинской области задержан 52-летний житель Актобе, разыскиваемый за покушение на убийство двух жителей областного центра, которым в сентябре 2021 года в ресторане нанес ножевые ранения.
В селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области оперативной группой ДП Кызылординской области задержан 43-летний житель Кызылорды, разыскиваемый за покушение на убийство 25-летнего парня, которому в июне 2021 года в Кызылорде в ходе возникшей ссоры нанес ножевое ранение.
В Шымкенте задержана 59-летняя гражданка Узбекистана, разыскиваемая с апреля 2003 года за убийство мужа в Ташкенте.
В Нур-Султане задержан 52-летний гражданин РФ, разыскиваемый с сентября 1997 года УВД Ростовской области за убийство двух граждан с целью завладения автомашиной Audi-80, принадлежащей потерпевшим.
В Актау задержан 55-летний житель города, разыскиваемый с сентября 2008 года ГУВД города Ашхабада Республики Туркменистан за разбойное нападение на продуктовый магазин.
Вместе с тем на территории стран СНГ в ходе операции сотрудниками органов внутренних дел задержаны лица, разыскиваемые правоохранительными органами нашего государства. В Хабаровском крае РФ сотрудниками уголовного розыска задержан 36-летний житель Темиртау, разыскиваемый с августа 2015 года как соучастник похищения и убийства жителя города, тело которого с огнестрельными дробовыми ранениями обнаружено на окраине города Темиртау", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, в городе Ташкенте Республики Узбекистан задержан 30-летний житель Туркестанской области, разыскиваемый с марта за вымогательство 25 млн тенге у предпринимателя из города Сарыагаша.
В Согдийской области Республики Таджикистан задержаны 27- и 30-летний граждане Казахстана, разыскиваемые ДП города Шымкента за совершение убийства с применением огнестрельного оружия в октябре 2019 года.
В городе Тольятти Самарской области разыскной группой ДП Павлодарской области задержан 39-летний мужчина, который в июне 2020 года на территории Казахстана в группе лиц путем незаконного доступа в информационную систему АО "Казпочта", создавая дублированные транзакции, совершил хищение 294 млн тенге.
Сообщается, что по итогам 10 дней операции установлено и задержано 353 разыскиваемых преступника.
В ВКО госпитализирован мужчина с ножевым ранением
24.03.2022, 12:14 9796
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 24 МАРТА - В отдел полиции Урджарского района ВКО поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 49-летнего местного жителя с колото-резаной раной грудной клетки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО, при проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан знакомый потерпевшего. В ходе допроса он дал признательные показания.
Аналогичный инцидент в ходе распития спиртных напитков произошел в городе Алтай. Здесь потерпевшим оказался 32-летний местный житель, который обратился в больницу с многочисленными травмами. Как выяснилось, телесные повреждения причинил пострадавшему его 53-летний брат", - проинформировали в полиции.
В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по части 1 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкцией данной статьи им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.
В Шымкенте финпирамида работала под видом производственного кооператива
24.03.2022, 10:14 10711
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 24 МАРТА - В Шымкенте выявили финансовую пирамиду, которая работала под видом производственного кооператива GAP, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Подозреваемый заключал с казахстанцами договоры о предоставлении финансовой помощи для покупки жилья или автомашины", - рассказали в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК.
Организатора финпирамиды содержат под стражей.
Ранее финпирамида, осуществлявшая деятельность под видом производственного кооператива GАР, была выявлена в Костанае.
Шесть иномарок пытались незаконно ввезти в Казахстан из Узбекистана
21.03.2022, 17:12 35961
Фото: КНБ РК
ТУРКЕСТАН. 21 МАРТА - в Субботу, 19 марта 2022 года, в пункте пропуска Б. Конысбаева при проведении досмотра транспортных средств на въезд в Казахстан из Узбекистана задержаны три грузовые автомашины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации пресс-службы Комитета национальной безопасности РК, в задержанных грузовиках находились 6 легковых иномарок без сопроводительных документов.
За попытку контрабанды задержаны граждане Казахстана. Предварительная оценочная стоимость товара составляет 70 млн тенге", - уточнили в пресс-службе ведомства.
Задержанный груз будет передан в ДЭР по Туркестанской области.
Стрельба в Атырау: полицейские обнаружили оружие
21.03.2022, 15:09 38106
АТЫРАУ. 21 МАРТА - В Атырау в соседнем от места стрельбы микрорайоне полицейские обнаружили два пистолета, которые были закопаны в земле. Оружие направлено на экспертизу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Напомним, трагедия произошла на конечной автобусной остановке в микрорайоне Авангард около 22.00 15 марта. Тогда в облздраве сообщили о двух погибших и одном раненом, который получил ранение в голову и находится в коме. Позже стало известно, что полицейские обнаружили тело еще одного мужчины. По подозрению в убийстве был задержан житель Мангистауской области.
В пресс-службе департамента полиции Атырауской области 21 марта сообщили, что при задержании орудие преступления у подозреваемого обнаружено не было, сообщает портал "Мой Город".
19 марта атырауские полицейские в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий обнаружили и изъяли два пистолета, закопанные в земле в соседнем микрорайоне от места совершения преступления", - говорится в сообщении.
В Алматинской области выявили "серую" майнинговую ферму
20.03.2022, 13:59 51646
Фото: pixabay.com
АЛМАТЫ. 20 МАРТА - Сотрудниками линейного управления полиции на станции Алматы-1 при проведении оперативно-разыскных мероприятий на территории железнодорожного тупика станции Кундызды обнаружено помещение, оборудованное под майнинговые операции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам начальника департамента полиции на транспорте Онала Бекиева, в ходе осмотра транспортными полицейскими обнаружены и изъяты 130 ящиков аппаратуры для майнинга, предназначенные для добычи криптовалют, а также жесткие диски и запасные части для аппаратуры, сообщает "Хабар 24".
По данному факту начато досудебное расследование, проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия", - отметил Бекиев.
Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Напомним, в Казахстане были проведены комплексные проверки в деятельности майнинговых ферм. В результате проведенных профилактических мер 55 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность.
На днях казахстанские пограничники предотвратили попытку вывоза оборудования для майнинга на 80 млн тенге.
Как сообщалось ранее, крупную майнинговую ферму в Жамбылском районе Алматинской области выявили специалисты областной антикоррупционной службы совместно с сотрудниками областного департамента экономических расследований.