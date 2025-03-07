Дело о вымогательствах у студентов колледжа направлено в суд в ЗКО

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Уральск. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В прокуратуре Западно-Казахстанской области - В прокуратуре Западно-Казахстанской области рассказали о раскрытии преступлений, заявления о которых поступили через платформу Komek Stop Bulling.





В 2024 году в систему Komek Stop Bulling поступило анонимное сообщение о том, что неизвестные, применяя угрозы, вымогают деньги у студентов одного из колледжей. В результате удалось выявить молодежную группу вымогателей. В настоящее время уголовное дело передано в суд.





Кроме того, в ноябре на платформу обратилась женщина, которая хотела отказаться от своих детей и совершить суицид ввиду образовавшейся задолженности. Благодаря вовремя оказанной психологической помощи она отказалась от своих намерений.





Прокуратура области напоминает, что для сообщения о нарушениях законодательства и получения помощи в любое время можно обратиться к данной системе.



