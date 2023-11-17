Дело об убийстве Салтанат Нукеновой: замглавы МВД рассказал о ходе расследования   

Фото: Polisia.kz

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Туркестан. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления криминальной полиции ДП Туркестанской задержали 31-летнего мужчину, ранее неоднократно судимого, подозреваемого в совершение ряда преступлений на территории Казахстана, сообщает Polisia.kz.





Установлено, что житель Жамбылской области, заранее планируя преступление, просил у прохожих телефоны с просьбой позвонить, а затем скрывался. Похищенные мобильники подозреваемый сбывал на рынках больших городов, а деньги тратил на собственные нужды.





На сегодняшний день полицейские доказали причастность подозреваемого к 10 фактам мошенничества и к одному факту угона автотранспорта.





Кроме того, мужчина был объявлен в розыск за совершение кражи в Кызылординской области, а также оказался причастен к 22 преступлениям, совершенным в трех мегаполисах и пяти областях Казахстана по статьям "Кража" и "Мошенничество".





В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Следствием выясняется его причастность к другим нераскрытым аналогичным преступлениям. Проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.