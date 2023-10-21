Издевался над особенными детьми и пожилыми: студент-медик признал вину  

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Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане студент-медик, которого подозревают в издевательствах над особенными детьми и пожилыми, признал свою вину.





Как сообщает телеканал КТК, по громкому делу об издевательствах прошел допрос пострадавшей стороны. Сейчас подсудимый находится под домашним арестом. Он уже полностью признал свою вину, и рассмотрение дела пройдет в ускоренном режиме.





Сторона защиты тем временем просит максимального наказания. По словам адвоката потерпевшей стороны, после того как в хосписе узнали о случившемся, сотрудника просто уволили. После чего он благополучно устроился в детский реабилитационный центр. Издевательства продолжились и там.





Эти видео не единственные, утверждают пострадавшие. Дочь одной из них в суде рассказала, что на видео подсудимый якобы кормил ее мать подгузниками, привязав женщину к кровати. По версии обвинения, снятые ролики он рассылал своим друзьям. На вопрос судьи, зачем это было делать, подсудимый внятно ответить так и не смог.









Он издевался: избивал, заставлял какие-то упражнения делать, которые не предусмотрены по плану. Он одного из пострадавших, который на сегодняшний день погиб, заставлял есть свой кал. В видеоматериалах все есть, которые он сам же снимал на свой мобильный телефон, после чего распространял через WhatsApp-чат. Там есть переписки: "Еще видео отправишь?" и так далее. Избивали. Пожилой мужчина кушает, они просто по голове пинают, бьют, издеваются, матерятся", - заявил адвокат пострадавшего Мерхат Ахметолдин.





Суд ведет разбирательство по статье "Истязание". Максимальное наказание по ней - до семи лет лишения свободы. Родственники пострадавших запросили по 5 миллионов тенге морального ущерба. Обвиняемый иск признал частично. Рассмотрение дела продолжается.



