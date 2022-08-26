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Десять цистерн бензина пытались незаконно вывезти из Казахстана в Таджикистан

25.08.2022, 18:19 20451
Десять цистерн бензина пытались незаконно вывезти из Казахстана в Таджикистан
ПАВЛОДАР. 25 АВГУСТА - Десять вагонов топлива пытались незаконно вывезти из Казахстана в Таджикистан, сообщил на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций руководитель областного департамента экономических расследований Арман Жунусов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вывезти десять вагонов бензина в Узбекистан и Таджикистан под видом топливной антидетонационной присадки пыталась одна компания", - рассказал Жунусов. 

 
По его словам, ранее цистерны с бензином пытались вывезти из Павлодара в Узбекистан. Тогда задержали пять вагонов объемом 280 тонн, сообщает Pavlodarnews.kz
 
По данным фактам возбуждены два уголовных дела. 
 
ДЭР отобрал дополнительные образцы ГСМ для экспертизы и проводит следственные мероприятия. 
 
Напомним, сегодня на брифинге в Минэнерго глава ведомства Болат Акчулаков сообщил, что основными причинами дефицита дизтоплива в Казахстане является сезонный рост потребления в связи с сельхозработами и транзитный автотранспорт, который вывозит топливо из Казахстана. 
 

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В Талдыкоргане живодеры отрезали котенку уши

26.08.2022, 10:19 3271
ТАЛДЫКОРГАН. 26 АВГУСТА - В Талдыкоргане после размещения в соцсетях поста об издевательстве над котенком зарегистрировано уголовное по факту жестокого обращения с животными, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно информации, размещенной на странице zooklub._7282 в Instagram, 22 августа в заброшенном здании на территории бывшей конной школы по улице Желтоксан д 6 был найден котенок. 
 

Люди шли мимо по улице и услышали истошные крики малыша. Вместо ушей у котенка зияли 2 кровавые дырки. Котенка отвезли в клинику и мы забрали его на передержку", - пишет автор поста.

 
На сложную операцию по восстановлению слухового прохода котенка отправили в Алматы.
 

Котенку всего дней 10, но ветеринарам пришлось делать операцию , иначе бы слуховой проход зарос и кошечка осталась глухой .... На данный момент котенок находится в г Алматы на выкармливании кошечки. Состояние стабильное", - говорится в материале. 

 
В департаменте полиции Жетысуской области прокомментировали, что размещенный в соцсетях пост об издевательствах неизвестных над котенком, принят во внимание. 
 

Полицией Талдыкоргана зарегистрировано уголовное дело, предусмотренное статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животным). Организованы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к этому лиц. О результатах расследования будет сообщено дополнительно", - сообщили в полиции.

 

Смертельное ДТП произошло в Алматы по вине автоугонщика

26.08.2022, 10:11 4341
Смертельное ДТП произошло в Алматы по вине автоугонщика
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 26АВГУСТА - В Алматы hанее судимый 22-летний гражданин со двора одного из домов микрорайона Аксай угнал автомашину Mazda, на которой совершил еще несколько преступлений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов, в жилом массиве Алатауского района злоумышленник в течение ночи с трех автомашин украл аккумуляторы. А в начале шестого утра он совершил аварию со смертельным исходом. 
 

Угонщик, следуя по улице Саина в северном направлении, на пересечении с проспектом Абая, допустил столкновение с автомашинами марок Toyota Corolla и Kia Rio. От удара Kia по инерции совершила наезд на препятствие. За рулем этого авто находился 52-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия", - рассказал полицейский.

 
 Угонщик был задержан сотрудниками патрульной полиции. Как выяснилось, хозяин Mazda не знал о похищении его транспорта: он был уверен, что машина стоит во дворе его дома. 
 
По факту ДТП со смертельным исходом согласно начато досудебное расследование. Следствие также будет проведено на предмет незаконного завладения чужим транспортным средством, а также серии краж чужого имущества. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, информирует Polisia.kz.
 

В Антикоре рассказали о ходе расследования в отношении Мухамедиулы

26.08.2022, 09:19 5846
В Антикоре рассказали о ходе расследования в отношении Мухамедиулы
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - Антикоррупционной службой продолжается расследование в отношении директора Национального музея Республики Казахстан Арыстанбека Мухамедиулы и других лиц по фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере и злоупотребления должностными полномочиями, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Расследование проводится по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан". Кроме того, проверяется причастность А. Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности Министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта", АО "Казак энциклопедиясы" и ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт культуры", - сообщили в Антикоррупционной службе.

 
По данным ведомства, предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка 7 млрд тенге.
 

Срок содержания под стражей А. Мухамедиулы продлен до 4 месяцев, то есть до 26 сентября текущего года", - сообщили в Антикоре.

 
Расследование продолжается.
 

Сотрудницы филиала "Казпочты" похитили более 38 млн тенге у ТОО и пенсионера

25.08.2022, 16:42 24021
УРАЛЬСК. 25 АВГУСТА - Две работницы отделения Казпочты в Западно-Казахстанской области на протяжении четырех лет крали выручку, сдаваемую на расчетный счет одного из ТОО. Факт хищения выявил областной департамент Агентства по финансовому мониторингу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным департамента, всего за это время было похищено более 37 млн тенге.
 
Эти же работницы Казпочты путем подделки расходных ордеров в период с 2013 по 2020 годы завладели средствами пенсионера в сумме более 1,2 млн тенге, сообщает АФМ. 
 
Обе работницы осуждены к 7 годам лишения свободы. Им запрещено пожизненно занимать материально ответственную должность в финансовых и государственных организациях.

 

КНБ завершил расследование по делу Масимова и его заместителей

25.08.2022, 16:16 25366
КНБ завершил расследование по делу Масимова и его заместителей
Фото: www.inform.kz
НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Комитет национальной безопасности РК завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства комитета Карима Масимова и его заместителей Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина, Марата Осипова, а также двух должностных лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Действия Масимова и Садыкулова квалифицированы по статьям 175, часть 1 (Государственная измена), 179, часть 3 (Насильственный захват власти), и 362, часть 4, пункт 3, Уголовного кодекса (Превышение власти и должностных полномочий)", - сообщили в КНБ

 
Ергожин обвиняется по статьям 179, часть 3 (Насильственный захват власти), и 362, часть 4, пункт 3 УК (Превышение власти и должностных полномочий);
 
Осипов - по статье 362, часть 3, УК (Превышение власти и должностных полномочий);
 
Акипов и Бекмурат проходят по статье 362 части 1 УК (Превышение власти и должностных полномочий).
 
В настоящее время проводится ознакомление подозреваемых с материалами дела.
 
Сроки содержания под стражей Масимова и Садыкулова продлены на период ознакомления - до 6 октября, Ергожина - до 13 октября, Осипова - до 22 октября 2022 года.
 
Ранее сообщалось, что дело Масимова расследуют по пяти статьям Уголовного кодекса РК.
 
В их числе: получение взятки, превышение власти и должностных полномочий, а также государственная измена. Ранее сообщалось, что на установленное при расследовании имущество Масимова наложен арест. Решение о конфискации в доход государства примет суд. Уголовному делу в отношении экс-главы КНБ присвоили гриф "совершенно секретно". 
 
Напомним, 8 января стало известно о задержании бывшего председателя комитета Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Позже в КНБ уточнили, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. 
 
Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. 
 

У жителя Уральска изъяли крупную партию рогов сайги

25.08.2022, 13:53 28181
У жителя Уральска изъяли крупную партию рогов сайги
Фото: ДП ЗКО
УРАЛЬСК. 25 АВГУСТА - У жителя города Уральска изъяли крупную партию рогов сайги, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

23 августа в 14.00 в поселке Зачаганск по улице Жангирхана, в районе остановки "Молодежная", был задержан гражданин Ж., 1981 года рождение, у которого были обнаружены и изъяты рога сайги в количестве 40 штук, направлены на экспертизу", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области. 


По данному факту ведется досудебное расследование по части 1-1 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также их дериватами). 
 
Ранее сообщалось, что у жителя Мангистауской области изъяты 198 рогов сайги. 
 

В Алматы задержан серийный квартирный мошенник

25.08.2022, 13:21 28921
АЛМАТЫ. 25 АВГУСТА - В Алматы задержан 48-летний мошенник, который сдавал в аренду несуществующие квартиры, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Polisia.kz, аферисту удалось обмануть 9 человек. 
 

История была у всех абсолютно одинаковой. Попытавшись арендовать квартиры, искали объявления на популярном интернет-сервисе. Увидев цены "ниже рыночных", звонили по объявлению. Единственным условием "арендодателя" было внесение задатка либо оплата полной суммы за проживание. Оправдывая свои действия тем, что клиентов очень много и квартира достанется тому, кто первым внесет деньги. Сразу после получения денег предприимчивый гражданин переставал выходить на связь и менял номер мобильного", - проинформировал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов. 

 
По факту мошенничества зарегистрировано уголовное дело. Общая сумма ущерба составляет 530 тысяч тенге. 
 

На период следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его водворили в изолятор временного содержания. Проводятся дополнительные следственные мероприятия", - добавил Куатбек Науатов. 

 

Госслужащие подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог в Карагандинской области

25.08.2022, 10:55 28316
Госслужащие подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог в Карагандинской области
КАРАГАНДА. 25 АВГУСТА - В присвоении или растрате почти полумиллиарда тенге подозревают сотрудников акимата поселка Молодежный в Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

455 миллионов тенге выделили для ремонта 13 километров дорог в минувшем году. Однако по ним уже невозможно ездить, негодуют местные жители. Полотно разбито, даже следов работ не видно, пишут сельчане", - информирует телеканал "Астана".

 
Антикоррупционной службой было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц аппарата акима поселка Молодежный и других лиц по факту хищения бюджетных средств, выделенных на средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог.
 
В свою очередь чиновники заявляют, что дороги отремонтировали согласно проектно-сметной документации. По их словам, все испортили талые воды и большегрузные машины, которые возят топливо в местную котельную. 
 

Сделали ПСД. Одна по всем улицам составлялась, единая как бы. Из расчета одного стандарта. Поэтому не просчиталось. Еще около школы есть снегозащитные щиты. Там собирается много снега, по весне тает и размывает обочину дороги. В связи с этим тоже происходит разрушение асфальта", - пояснила главный специалист аппарата акима поселка Молодежный Светлана Ионова.

 

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