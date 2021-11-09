Насильники детей будут носить электронные браслеты с 2022 года

АЛМАТЫ. 8 НОЯБРЯ - В Алматы в ходе спецоперации задержан вор-гастролер, подозреваемый в краже из ломбарда ювелирных изделий на сумму более 40 миллионов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

11 сентября в дежурную часть Карасайского РУП Алматинской области обратилась 54-летняя жительница Каскелена с заявлением о краже. Женщина пояснила: вор взломал стену в ломбарде и похитил драгоценности на 40 миллионов тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 188 УК РК, сообщает Polisia.kz

В результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции Алматинской области установили подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за разбой, грабежи и кражи 36-летний уроженец Экибастуза. Мужчина проживал на съемных квартирах и часто менял адреса.

В Алматы в ходе спецоперации, проведенной с участием бойцов специального подразделения, подозреваемый был задержан и водворен в ИВС.

Злоумышленник признался в краже и рассказал, что стену взломал при помощи приготовленного для этой цели специального устройства, предварительно отключив сигнализацию. Похищенные материальные ценности сдал перекупщикам. На вырученные деньги выкупил из залога автомашину своей жены и купил себе новый дорогой автомобиль.

В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия не разглашается.