НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - Состоящие на учете насильники детей будут носить электронные браслеты с 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Об этом сегодня на правительственном часе в мажилисе сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Все педофилы, освобожденные из мест лишения свободы, берутся на специальный профилактический учет. И с 1 января 2022 года электронные браслеты применят в первую очередь к ним", - сказал глава МВД.
По словам министра, в 60% случаев насилие против детей совершается в семейно-бытовой сфере.
20% насильников - это отцы, отчимы, а также сожители матерей. 50% являются ближайшими родственниками потерпевших. Это проблема всего общества. Низкие моральные качества семьи, окружения, а также слабость воспитания в бытовой сфере", - отметил Тургумбаев.
Глава ведомства подчеркнул, что штат инспекторов по делам несовершеннолетних увеличен почти в 2 раза. На учете в органах внутренних дел находится порядка 7 тыс. неблагополучных семей, где проживают 12 тыс. несовершеннолетних детей.