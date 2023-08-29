Деятельность международного онлайн-казино 1WIN попала под следствие в Алматинской области  

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Павлодар. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С апелляцией по делу в отношении экс-главы Павлодарской полиции Нурлана Масимова, приговоренного к 10 годам, обратился его адвокат Дмитрий Куряченко, - С апелляцией по делу в отношении экс-главы Павлодарской полиции Нурлана Масимова, приговоренного к 10 годам, обратился его адвокат Дмитрий Куряченко, сообщает Sputnik Казахстан.





Защитник считает приговор незаконным и необоснованным и приводит для этого основания. По его мнению, судья незаконно исключил из доказательств протокол и видеозапись дополнительного допроса подозреваемого Евгения Евковича. Евкович - предприниматель, который, по версии следствия, построил Масимову один дом и сделал ремонт в другом в обмен на победу в госзакупках арттехвооружения для павлодарской полиции.





Евкович на этом допросе показал, что получил наличными на строительство дома в селе Акши около 44 миллионов тенге. На этих показаниях подсудимый настоял и в суде, что не допускает обвинения Масимова в получении взятки в особо крупном размере.





Также адвокат убежден, что в судебном заседании были использованы фактические данные, недопустимые в качестве доказательств, которые повлияли на начало и исход дела.





Основанием для регистрации уголовного дела о хищении при закупе арттехвооружения послужили заключения специалистов, которые основаны на ложных сведениях о стоимости арттехвооружения, которая была умышленно занижена в два, а то и в три раза, чтобы намеренно завысить сумму хищения, считает адвокат.





Помимо этого, судья, по мнению защитника, допустил к исследованию доказательства, которые добыты незаконно, так как дело о получении взятки в виде дома и ремонта, за которую Масимов осужден, отсутствует и не зарегистрировано в книге учета информации и едином реестре досудебных расследований.





Также суд, по мнению адвоката, вопреки требованиям Уголовно-процессуального кодекса изменил произвольно установленный порядок судебного разбирательства и рассматривал дело незаконным составом суда, отказав присяжным в исследовании доказательств, имеющих существенное значение для исхода дела.





Например, присяжных просили удалиться всякий раз, когда рассматривался вопрос об отсутствии в материалах доказательства регистрации в ЕРДР дела о получении Масимовым взятки в виде дома и ремонта. Хотя заседатели вправе были знать и участвовать в разрешении вопроса об отсутствии уголовного дела, решение по которому ими было в итоге принято.





Напомним , бывшего начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова приговорили к 10 годам лишения свободы.





В начале прошлого года Нурлан Масимов был освобожден от должности начальника департамента Павлодарской области. Позже стало известно, что Антикоррупционной службой Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении экс-начальника департамента полиции Павлодарской области генерал-майора полиции Нурлана Масимова.





Экс-глава полиции региона подозревался в получении взятки в особо крупном размере по статье 366, часть 4, УК РК. Нурлана Масимова объявили в розыск.





В Агентстве по противодействию коррупции РК заявили, что за предоставление информации о его местонахождении предусмотрено вознаграждение до 12 млн тенге.



