Деятельность нелегального криптообменника пресекли в Костанайской области  

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Костанай. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность нелегального криптообменника пресекло Агентство по финансовому мониторингу в Костанайской области.





По данным АФМ , был задержан гражданин, занимавшийся оборотом необеспеченных цифровых активов с 2020 по 2022 годы в городе Тобыл.









Подсудимый производил куплю-продажу необеспеченного цифрового актива Bitcoin за национальную валюту тенге, с извлечением дохода в сумме почти 358 млн тенге, то есть в особо крупном размере. Судом указанный гражданин признан виновным и приговорен к ограничению свободы на два года и лишен права заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, цифрового майнинга сроком на два года", - сообщили в АФМ.





В ведомстве предупредили, что указанный вид деятельности разрешен только на территории МФЦА в Астане при наличии соответствующей лицензии.





Ранее в Шымкенте разоблачили группу майнеров, которые незаконно добыли криптовалюту на сумму более 100 млн тенге.





В 2022 году Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.





На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?". 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работу майнинговых ферм, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно".