Директор филиала "Казтеміртранса" подозревается в коррупции

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ШЫМКЕНТ. 16 ИЮНЯ - Полицейские Шымкента задержали подозреваемых в похищении оружия во время массовых беспорядков в Алматы. Об этом рассказал начальник следственного управления городского ДП Даулеткелди Абдраманов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил спикер, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое подозреваемых, которые похитили оружие из магазина в Алматы в период январских событий. Установлено, что двое из них жили в арендованной квартире в южной столице, а третий гостил у своих старых друзей. Оружейный магазин находился на первом этаже жилого дома, и молодые мужчины, воспользовавшись ситуацией, решили наживиться на краже, сообщает Polisia.kz

Они взяли из магазина все, что попало под руку, и с целью скрыться выехали в Шымкент. Два охотничьих карабина "Сайга" и 70 патронов парни успели продать скупщикам, которые также задержаны оперативниками. А винтовку для тира один из похитителей оставил у себя.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 291 УК РК "Хищение оружия". Все трое подозреваемых являются жителями Туркестанской области. Сейчас они находятся под стражей", - добавил Абдраманов.

Главный следователь департамента также отметил, что полиция продолжает оперативно-розыскную работу по установлению похищенного во время январских беспорядков оружия. Напомним, что добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности, если в их действиях не содержится состава иных преступлений.