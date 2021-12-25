Директор школы-интерната для детей-сирот в Усть-Каменогорске похитила 12 миллионов тенге

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Судом № 2 Усть-Каменогорска рассмотрено уголовное дело в отношении Б., обвиняемой в хищении бюджетных средств путем присвоения и растраты в особо крупном размере. По версии обвинения Б., работая директором областной специальной школы-интерната для детей-сирот, с 2013 по 2019 год похитила 12 830 996 тенге. Вина подтверждается показаниями представителя потерпевшего, показаниями свидетелей, бухгалтерскими документами, а также заключением экспертизы, которые подтвердили сумму похищенных денежных средств", - сообщает YK-news.kz со ссылкой на пресс-службу суда.
Прокурор просил назначить Б. 9 лет лишения свободы. Подсудимая вину не признала.
С учетом совершения уголовного правонарушения впервые, наличия несовершеннолетнего ребенка, отсутствия отягчающих обстоятельств и учитывая, что ущерб не возмещен, суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", - сообщили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.