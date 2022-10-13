Директор школы ранил ножом беременную жену и восьмилетнюю падчерицу в Актюбинской области

Павлодар. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре вынесли приговор группе, участников которой обвиняли в мошенничестве с квартирами.

Следователи выяснили, что бывший главный специалист городского отдела финансов, юридический консультант и их помощник незаконно приватизировали жилье из государственного жилого фонда. За 2021 год сообщникам удалось продать три квартиры. Ущерб государству оценивается более чем в 18 миллионов тенге, сообщает Pavlodarnews.kz

По данным материала дела, экс-чиновница искала свободные квартиры в служебных базах, она же составляла поддельные документы о приватизации. Ее сообщники искали людей, которые имеют право получить жилье из госжилфонда. После этого на человека оформляли квартиру, а мошенники получали деньги.

Бывшего главного специалиста отдела финансов обвиняли по двум статьям УК РК - за мошенничество по предварительному сговору с другими людьми и за подделку документов. Но подсудимая вину не признала. Ее адвокат просил заменить статью "Мошенничество" другой - "Халатность". По мнению защиты, женщину оговорили. Сообщники экс-чиновницы вину полностью признали.

Подсудимую признали виновной по двум статьям УК РК. Ее приговорили к трем годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

Сообщников женщины также признали виновными. Им ограничили свободу на три года и шесть месяцев, назначили принудительный труд по сто часов ежегодно в течение всего срока.

Приговор пока не вступил в законную силу.