Директор школы ранил ножом беременную жену и восьмилетнюю падчерицу в Актюбинской области

Актобе. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Дело школьного директора, который устроил кровавую резню в собственном доме в Шалкарском районе, взял под личный контроль прокурор Актюбинской области.
Как сообщили в прокуратуре, подозреваемый в преступлении директор школы накинулся на беременную жену с ножом после семейного скандала. Выяснилось, что пострадавшая супруга работает педагогом в той же школе. Колото-резаные ранения он нанес и восьмилетней падчерице. Состояние женщины и девочки стабильное, сообщает телеканал КТК.
Сразу после инцидента с должности школьного директора его уволили.
Обеим причинен легкий вред здоровью. В отношении мужчины органом полиции начато досудебное расследование по статьям 24 и 99 (покушение на убийство беременной женщины, заведомо несовершеннолетнего лица)", - сообщил заместитель начальника управления прокуратуры Актюбинской области Темир Бекетов.
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