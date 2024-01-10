09.01.2024, 12:21 24321
Директора-взяточника задержали в Алматы
Взятка 2,7 миллиона тенге от представителя подрядной организации предназначалась за подписание актов выполненных работ, заключение дополнительных контрактов по госзакупкам и общее покровительство
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Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба Алматы проводит досудебное расследование в отношении директора ГКП на ПХВ "Алматы Тазалык", сообщает пресс-служба ведомства.
Он подозревается в получении взятки в значительном размере 2,7 миллиона тенге от представителя подрядной организации. Сумма предназначалась за подписание актов выполненных работ, заключение дополнительных контрактов по госзакупкам и общее покровительство", - рассказали в Антикоре.
С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Следствие продолжается.
Ранее за похожее преступление в Алматы задержали замакима Жетысуского района. Он подозревается в получении взятки в размере 14 миллионов тенге от местных предпринимателей.
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09.01.2024, 19:55 13986
Служебное авто акима Талдыкоргана задержали с поддельными номерами
Водитель по собственной инициативе использовал незарегистрированный госномер
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Талдыкорган. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - 3 января патрульная полиция остановила на улице Талдыкоргана автомобиль с поддельным государственным номером. В ходе проверки установлено, что транспортное средство принадлежит акиму города.
Как пояснили в пресс-службе акимата региона, водитель автохозяйства КГУ "Хозяйственное управление" ГУ "Аппарат акима города Талдыкорган" около 5.00 передвигался на KIA KhQoris, находящемся на балансе акимата. Его остановили сотрудники полиции. Было установлено, что водитель по собственной инициативе использовал незарегистрированный ГРНЗ. На момент остановки автомобиля аким Талдыкорган в машине отсутствовал.
По данному факту в соответствии с частью 4 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях РК был составлен административный протокол. Водитель отбывает административный арест сроком пять суток, а также лишен права на управление автотранспортными средствами на год. По истечении срока наказания он будет уволен. По факту выпуска из гаража без путевого листа был составлен административный протокол в отношении начальника автохозяйства КГУ "Хозяйственное управление" ГУ "Аппарат акима города Талдыкорган", наложен штраф в размере 10 МРП", - сообщили в акимате.
09.01.2024, 19:24 15136
В Павлодаре подросток получил 7,5 года лишения свободы за закладки
После оглашения приговора юноша с трудом смог сдержать слезы
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Павлодар. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре 16-летнему студенту колледжа назначили 7,5 года лишения свободы за закладки. Полицейские задержали его на улице города и обнаружили при нем психотропные вещества, а после еще и по месту жительства, сообщает irbistv.kz.
Как оказалось, 16-летний студент павлодарского колледжа занялся незаконным бизнесом через Telegram. Вел переписку с работодателем, отправлял фотоотчеты с геолакациями мест, куда делал закладки. Задержали закладчика полицейские, обратив внимание на его странное поведение.
Суд признал подростка виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы, сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних.
Подросток и его адвокат в суде пытались доказать, что сбытом наркотиков он занимался с другом. Якобы тот ему и предложил подобный вид заработка. Однако доказательства вины знакомого не установлено. При этом на доход от закладок студент приобрел дорогой смартфон, которого по приговору суда в итоге лишился.
После оглашения приговора подростка взяли под стражу в зале суда, он с трудом смог сдержать слезы. Приговор не вступил в законную силу.
По информации на 13 ноября 2023 года, полицейские задержали 34 несовершеннолетних за участие в наркопреступлениях.
09.01.2024, 11:51 25566
Играли даже несовершеннолетние: незаконное онлайн-казино выявили в Алматинской области
Фото: Depositphotos
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Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN, функционировавшего не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья, проводит департамент Агентства по финансовому мониторингу Алматинской области.
Помимо организации незаконного игорного бизнеса, куда были вовлечены тысячи наших сограждан, онлайн-платформа также оказывала букмекерские услуги без наличия соответствующей лицензии. При этом денежные средства принимались посредством интернет-эквайринга и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним", - сообщили в АФМ.
Только за 2023 год оборот онлайн-казино составил около 4 млрд тенге.
В настоящее время расследование продолжается, сайт онлайн-казино заблокирован, четверо организаторов объявлены в международный розыск, наложен арест на подлежащее конфискации имущество и денежные средства на общую сумму 1,5 млрд тенге. Изъяты автомашины Mercedes-Maybach S500 и Lamborghini Huracan", - уточнили в агентстве.
Там напомнили, что, согласно законодательству Республики Казахстан, в стране запрещена деятельность онлайн-казино, а букмекерские услуги оказываются при наличии соответствующей лицензии.
Также агентство напоминает о возможности сообщения о фактах экономических правонарушений в телеграмм-бот "АФМ Insider".
09.01.2024, 10:11 28071
В Казахстане в прошлом году ликвидировано 14 каналов незаконного оборота оружия
Фото: КНБ РК
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году Комитетом национальной безопасности совместно с полицией и органами прокуратуры проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время январских событий.
Ликвидированы 14 каналов незаконного оборота оружия и 7 цехов по его кустарному изготовлению. Изъяты: 51 автомат Калашникова, 192 ружья, 165 пистолетов, 45 гранат, 2 гранатомета, 4 единицы снарядов и мин, 7 взрывчатых устройств и 36 870 патронов различного калибра", - проинформировали в КНБ РК.
Сообщается, что мероприятия по борьбе с незаконным оборотом оружия продолжаются.
Напомним, во время январских событий было похищено более трех тысяч единиц оружия, в том числе автоматов, пулеметов и гранатометов.
09.01.2024, 08:20 31631
Ликвидирован крупный канал поставки синтетических наркотиков в Астану
Фото: Polisia.kz
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками по противодействию наркопреступности столичного департамента полиции совместно с Агентством по противодействию коррупции пресечен крупный канал поставки синтетических наркотиков из Алматы в столицу, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.
6 января при получении крупной партии наркотиков посредством логистической компании в городе Астане задержан житель Павлодарской области, у которого при обыске автомашины изъято 16 полиэтиленовых пакетов, в которых было расфасовано 4,8 кг синтетического наркотика мефедрон, электронные весы и 500 штук zip-пакетов для упаковки", - проинформировали в МВД.
По данным ведомства, одновременно в городе Алматы задержан отправитель наркотиков, в ходе обыска квартиры которого обнаружены и изъяты пять пластмассовых контейнеров с наркотическим средством, платежные карты банков второго уровня, денежные средства в сумме 1,3 млн тенге, электронные весы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297, часть 3, УК РК. В отношении задержанных применена мера пресечения в виде ареста", - сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Саркытбай Кусаинов.
Ранее сообщалось, что в 2023 году свыше 30 международных каналов поставки наркотиков ликвидировал КНБ Казахстана.
08.01.2024, 20:22 55256
Завершено расследование по делу Куандыка Бишимбаева
Фото: primeminister.kz
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Адвокат Жанна Уразбахова (Мухамади) заявила о завершении расследования по делу Куандыка Бишимбаева.
В конце прошлой недели, нас уведомили об окончании досудебного расследования по факту убийства Салтанат Нукеновой. В настоящий момент, нас ознакомили со всеми проведенными по делу экспертизами. Но материалы уголовного дела, в полном объеме мы еще не видели. У меня довольно большой опыт по подобным делам, я и ранее участвовала по делам об убийствах, но даже меня шокировали выводы экспертов. Такой жестокости, хладнокровия я никогда не видела", - написала адвокат в своем аккаунте в Instagram.
Она добавила, что в настоящий момент, из уважения к родным Салтанат, нельзя раскрывать подробности самого убийства. После ознакомления сторон с материалами дела, и заявления ходатайств защиты, дело будет направлено в прокуратуру для принятия решения.
Представители прокуратуры и МВД уже заявляли СМИ, что по данному делу под арест взят брат подозреваемого. Как я и писала ранее, мы еще не ознакомлены со всеми материалами дела, но исходя из практики, брату подозреваемого должно быть предъявлено обвинение по статье 434 УК РК (Недонесение о преступлении). Диспозиция статьи: "Недонесение о достоверно известном готовящемся либо совершенном особо тяжком преступлении - наказывается штрафом в размере до шести тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок". Дела данной категории - недонесение, в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством направляются в суд вместе с основным делом по убийству. Подробнее, мы сможем рассказать, уже после ознакомления со всеми материалами уголовного дела", - написала Жанна Уразбахова.
Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".
Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
Позже в Генпрокуратуре сообщили, что Бишимбаеву вменяют убийство с особой жестокостью.
08.01.2024, 19:48 56581
Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: в полиции рассказали, заведено ли уголовное дело в отношении водителя
Фото: Instagram/meirzhan_rtl
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Алматы. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Алматы рассказали подробности расследования смертельного ДТП с участием автобуса, произошедшем в городе в конце 2023 года.
По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть трех граждан, управлением дознания ДП Алматы были зарегистрированы уголовные дела по части 4 статьи 345, части 3 статьи 351 и части 1 статьи 293 УК РК. Отметим, что водитель автобуса гражданка К. допрошена в рамках уголовных дел в качестве потерпевшей. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам будет принято законное процессуальное решение", - сообщили в полиции.
Напомним, вечером 22 декабря близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили. Позже в Сети появилось видео избиения водителя. 25 декабря в полиции сообщили, что дебошир, ударивший женщину-водителя, арестован.
08.01.2024, 19:30 53611
В Антикоре рассказали подробности расследования в отношении сотрудников "КазАвтоЖола"
Фото: Polisia.kz
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Тараз. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Жамбылской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Жамбылского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве пункта попуска Кордай, сообщает пресс-служба Антикора.
Предварительная сумма ущерба составляет более 194 миллиона тенге.
С санкции суда все подозреваемые: заместитель директора филиала "КазАвтоЖол", представитель подрядной организации и эксперт технического надзора заключены под стражу.
Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что в Агентстве по противодействию коррупции РК подтвердили информацию о начале расследования в отношении замглавы Жамбылского областного филиала АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" Даурена Тультаева.
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В Казахстане на Новый год официальными выходными являются 1 и 2 января. Считаете ли вы достаточными короткие выходные на Новый год в РК? Насколько с Вашей точки зрения необходимы такие ограничения?