Директора центра занятости Петропавловска посадили на 8 лет за систематические взятки

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Как рассказали в антикоррупционной службе СКО, директор центра незаконно выдавала квартиры в общежитиях в обход "Правил добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы", согласно которым комнаты в общежитиях предоставляются трудовой молодежи до 29 лет.
За каждую выданную квартиру данная группа получала от 200 до 800 тысяч тенге. Следствием установлен факт незаконного представления квартир пяти лицам, которые в свою очередь предоставляли фиктивные трудовые договоры и социальные контракты. При этом двум лицам, получившим жилье, на момент подачи заявления уже исполнилось 29 лет", - рассказал руководитель управления превенции антикоррупционной службы СКО Дамир Хабибулин.
По словам спикера, арендное жилье после отопительного сезона планировалось предоставить еще пяти представителям молодежи, предварительно получив от них взятки.
Директор и ее подельники брали взятки на протяжении 9 месяцев. В общей сложности ими было получено около 4,4 млн тенге за предоставление арендного жилья сроком на 5 лет.
Петропавловский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении экс-директора центра занятости и других лиц.
Приговором суда каждый участник коррупционной схемы привлечен к уголовной ответственности. Экс-директор осуждена к 8 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать госдолжности. Два ее подельника получили по 7 лет лишения свободы каждый", - сообщили в ведомстве.
Других участников преступной схемы приговорили к различным штрафам - от 3 до 21,3 млн тенге.
Антикорр рекомендовал в целях прозрачности и объективности выдачи квартир пересмотреть состав комиссии по распределению жилья с включением в него общественников, цифровизировать бизнес-процесс, а также осуществлять онлайн-трансляции заседаний.
Кроме этого за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и отсутствие ведомственного контроля привлечен к дисциплинарной ответственности курирующий заместитель акима города.