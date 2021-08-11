До 3 лет тюрьмы грозит виновнику ДТП в Алматинской области

АЛМАТЫ. 10 АВГУСТА - До 3 лет тюрьмы грозит пьяному водителю, устроившему ДТП в Алматинской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Во время патрулирования полицейские заметили водителя автомашины Audi, ехавшего за рулем с бутылкой спиртного в руках. На требование остановиться мужчина увеличил скорость и решил оторваться от полицейских. В результате погони водитель Audi допустил столкновение с патрульным авто и скрылся с места происшествия. Подозреваемого задержали в течение нескольких часов. Им оказался 20-летний житель села Малыбай Енбекшиказахского района. Задержанный прошел медицинское освидетельствование, которое доказало его алкогольное опьянение. В салоне авто было обнаружено множество пустых бутылок из-под пива. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное производство по статье 380 УК РК, он водворен в ИВС, ему грозит лишение свободы до трех лет", - рассказал начальник Енбекшиказахского РУП Жаксылык Алтынбаев.
Полицейские, ехавшие в патрульной машине, доставлены в районную больницу с различными телесными повреждениями.
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