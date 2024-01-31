До десяти лет колонии грозит школьнику из Актобе за распространение наркотиков

В прошлом году за распространение наркотиков привлекли более 40 подростков

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Актобе. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе задержан девятиклассник, подозреваемый в распространении синтетических наркотиков, сообщил на брифинге заместитель начальника департамента по борьбе с наркопреступностью Министерства внутренних дел Бахытжан Амирханов.





Буквально на днях в при проведении оперативно-розыскных мероприятий в Актобе задержан несовершеннолетний ученик 9-го класса средней школы. В ходе обыска у него обнаружены свертки с веществом в количестве 48 штук", - рассказал представитель МВД.





При этом он подчеркнул, что за сбыт наркотиков закон предусматривает уголовную ответственность с 14-летнего возраста, а наказание может достигать 10 лет лишения свободы.





Представитель МВД сообщил, что в прошлом году за распространение синтетических наркотиков задержаны свыше 40 подростков и несовершеннолетних. За текущий месяц к ответственности за распространение наркотиков привлекли четырех несовершеннолетних.



