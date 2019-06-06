Должностные лица управления специализированной службы охраны Алматы лишились званий за сбор денег с подчиненных

Алматы. 5 июня. Kazakhstan Today - Должностные лица управления специализированной службы охраны Алматы признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, передает Kazakhstan Today.

Приговором суда №2 Медеуского района города Алматы начальник управления специализированной службы охраны Алматы Дзигалюк, командир батальона Арашев, его заместители Нысанбаев и Орынбаев признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, которое выразилось в сборе денежных средств у личного состава части из полученных ими премиальных выплат на общую сумму 22 млн тенге", - сообщили в пресс-службе АДГСПК.

Дзигалюк, Арашев, Нысанбаев и Орынбаев приговорены к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Осужденные также приговорены к 100 часам общественных работ и лишены специальных полицейских званий.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства