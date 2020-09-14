Домработница украла ювелирные изделия у астанчанки

Нур-Султан. 13 сентября. Kazakhstan Today - Домработница украла ювелирные изделия у жительницы столицы, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники криминальной полиции департамента полиции города Нур-Султана при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали женщину по подозрению в совершении кражи.

В ходе расследования установлено, что 29-летняя женщина, подрабатывая уборкой квартир, пришла по заявке к потерпевшей. Воспользовавшись тем, что за ней никто не наблюдает, женщина похитила золотые изделия на общую сумму 170 тысяч тенге. По факту кражи проводится досудебное расследование по статье 188 Уголовного кодекса.

Задержанная дала признательные показания, вещественные доказательства изъяты. Полицейские проводят проверку ее возможной причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Департамент полиции города Нур-Султана убедительно рекомендует быть бдительными и не оставлять ценные вещи без присмотра. Перед приемом на работу посторонних людей рекомендуется интересоваться их прошлым, требовать ксерокопии документов и рекомендательные письма.

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