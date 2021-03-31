Драка между водителем и парковщиком на рынке "Алтын Орда" едва не закончилась поножовщиной

АЛМАТЫ. 30 МАРТА - В соцсетях появилось видео драки парковщика и водителя на рынке "Алтын Орда", которая едва не закончилась поножовщиной, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале kris_p_almaty





По словам автора видеоролика, 30 марта, в 09.10, он приехал на рынок "Алтын Орда", парковщик запросил у него 100 тенге за стоянку, но так как у водителя было наличными 20 тыс. тенге, он предложил перевод на Kaspi.

Парковщик отказался и заявил: "Вали отсюда". Завязалась драка, напавший потерял сознание… Женщина, присутствующая на ролике, заявила: "Зачем ты его ударил, нож же маленький, пырнул бы, ничего бы не случилось", - говорится в материале.

В видео видно, что когда машина пыталась выехать с территории рынка, на нее стали накидываться толпой, пытались разбить стекло и подставлять под колеса движения различные предметы.

В свою очередь, в пресс-службе департамента полиции Алматинской области проинформировали, что данный инцидент выявлен в процессе мониторинга социальных сетей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа УП Карасайского района. Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований, возбуждено уголовное производство по статье УК РК "Хулиганство". В настоящий момент лица, фигурирующие на видео, установлены. В ходе расследования по уголовному делу обе стороны допрашиваются", - рассказали в полиции.

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