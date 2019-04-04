Дуэт квартирных воров задержали в Алматы в результате спецоперации

Алматы. 3 апреля. Kazakhstan Today - Дуэт квартирных воров, орудовавших в частном секторе, задержали в Алматы в результате спецоперации, передает Kazakhstan Today.

Как установлено следствием, задержанные орудовали путем отжима рам окон частных домов, расположенных, преимущественно, в Наурызбайском районе города, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

"Именно таким способом злоумышленники проникли в жилой дом в микрорайоне Калкаман. В считанные минуты она вынесли из чужого жилища ценные вещи: ключи от автомобиля, денежные средства и банковскую карточку. При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые лица были установлены, а также установлен автомобиль, на котором передвигались предполагаемые воры", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

По его информации, подозреваемых задержали в результате спецоперации, проведенной сотрудниками подразделения при содействии спецназа.

"Один из задержанных - гражданин Б., 1993 года рождения, ранее судим за преступления против собственности, а его подельник, который старше на 9 лет, гражданин К., ранее к уголовной ответственности не привлекался. Кто именно был инициатором преступного промысла, установит следствие. Действия подозреваемых квалифицируются нормами части 2 статьи 188 УК РК (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору)", - уточнил подполковник Искаков.

В ДП проинформировали, что доказана причастность задержанных к двум фактам квартирных краж на территории Наурызбайского района. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям на территории города. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства