Работники ЦОНа незаконно меняли данные о земельных участках в Шымкенте

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Караганда. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Караганды рассмотрел административное дело в отношении воспитателя детского сада по факту причинения телесных повреждений ребенку, сообщает пресс-служба - Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Караганды рассмотрел административное дело в отношении воспитателя детского сада по факту причинения телесных повреждений ребенку, сообщает пресс-служба суда





17 мая 2024 года воспитатель детского сада "Джин" нанесла телесные повреждения малолетнему А., 2018 года рождения, причинив ему легкий вред здоровью. В отношении воспитателя А. возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 140 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей работника воспитательного учреждения)", - сообщили в суде.





27 июня 2024 ода производство по уголовному делу в отношении А. по части 2 статьи 140 УК прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения. Однако в отношении нее было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 73-1 КоАП (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и направлено в суд.





В суде А. вину во вмененном ей правонарушении признала, в содеянном раскаялась. Суд признал А. виновной. Наложено взыскание в виде административного ареста сроком на 4 суток.





Постановление в законную силу не вступило, может быть обжаловано в вышестоящий суд в течение десяти суток.





Напомним, в Казахстане регулярно происходят вопиющие случаи издевательства над детьми.





В Жетысуской области полиция начала досудебное расследование после распространившегося в Сети видео с грубым обращением с детьми в одном детских садов региона.





В Алматинской области задержали изверга, который связал, избил и порезал ножом четверых детей. Младший мальчик попал в больницу с гематомами и сотрясением.



