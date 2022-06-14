Два шымкентца провели 18 онлайн-афер по всему Казахстану

ШЫМКЕНТ. 13 ИЮНЯ - Два жителя Шымкента задержаны по подозрению в совершении 18 онлайн-афер по всему Казахстану, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как рассказал начальник следственного управления ДП города Шымкента Даулеткелди Абдраманов, в управление полиции Абайского района обратилась местная жительница с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве.
Она разместила в интернете объявление о продаже своей старой мебели. Через мессенджер потерпевшей поступило сообщение о том, что некто хочет купить мебель, с просьбой подтвердить заказ курьерской доставки, пройдя по ссылке. Женщина, следуя указаниям лжепокупателя, ввела запрашиваемые сайтом реквизиты своей банковской карты, после чего с ее счета исчезли 950 тысяч тенге. А онлайн-собеседник заблокировал ее в мессенджере, информирует Polisia.kz.
По заявлению горожанки полицейские зарегистрировали уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество". Для выявления киберпреступников оперативники провели ряд розыскных мероприятий, в результате чего задержали двоих парней по месту жительства. При обыске у подозреваемых изъяты 6 сотовых телефонов и 21 SIM-карта", - добавил Абдраманов.
Следствием установлено, что задержанные имеют причастность еще к 17 аналогичным преступлениям.
Спикер отмечает, что попавшиеся на уловки аферистов - по всей стране. Не исключено, что их количество может возрасти. В настоящее время досудебное расследование продолжается.