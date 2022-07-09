Два сотрудника Антикора осуждены за коррупцию

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НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - В текущем году за коррупционные преступления осуждены 2 сотрудника Агентства по противодействию коррупции. Об этом сообщил на заседании коллегии по итогам первого полугодия 2022 года глава ведомства Олжас Бектенов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В текущем году за коррупционные преступления осуждены 2 сотрудника. К дисциплинарной ответственности привлечено 142 сотрудника, в том числе пятеро уволены по отрицательным мотивам, сообщил Бектенов.

Он отметил, что в ближайшее время в антикоррупционной службе начнется пилотная апробация механизма проверки на коррупционную устойчивость Integrity Check в отношении своих сотрудников.

Думаю, правильно, что мы, как инициаторы этого предложения, начинаем именно с себя. Будем обеспечивать чистоту собственных рядов, применяя новые подходы", - сказал глава Антикора.

Бектенов подчеркнул, что моральный и профессиональный облик сотрудников Антикора "должен быть безупречен".

Не должно быть ни малейшего повода для критики со стороны общества. Любые сигналы о противоправном и неэтичном поведении сотрудников находятся под моим личным контролем", - добавил он.