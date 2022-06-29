Два студента вуза попались на фасовке "синтетики" в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. 28 ИЮНЯ - В Шымкенте задержаны два закладчика наркотиков, пытавшихся закопать "синтетику" под кустами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Шымкента при проведении рейдовых мероприятий в рамках ОПМ "Карасора" задержали двоих парней, которые прятали в раскопанной яме под кустами наркотики. При проверке в карманах у молодых мужчин найдено 6 обмотанных скотчем пакетиков с 168 свертками с синтетическими наркотиками", - сообщает Polisia.kz .

Оказалось, что такие пакеты с расфасованными наркотическими средствами задержанные оставляли в тайниках для закладчиков.

При обыске в арендованной квартире у подозреваемых полицейские изъяли 52 полиэтиленовых пакетика с таблетками экстази, порошкообразным мефедроном и гашишем. Кроме того, в квартире найдены весы, термоусадочные трубки, изолента и скотчи для расфасовки наркотиков. Общий вес изъятой "синтетики" составил более 300 граммов", - сообщили в полиции.

Следствие установило, что подозреваемые реализовывали наркотики не только на территории Шымкента, но и в Туркестанской области.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств". Совершение данного преступления наказывается лишением свободы.