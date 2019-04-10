Два студента задержаны в Нур-Султане за серию грабежей подростков

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Два студента задержаны в Нур-Султане по подозрению в серии грабежей в отношении подростков, передает Kazakhstan Today.

Полицейскими задержаны два студента вуза и колледжа, которые совершали грабежи в отношении несовершеннолетних, угрожая применением насилия, отбирали сотовые телефоны. В настоящее время подозреваемые дали признательные показания в совершении трех грабежей", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

По информации ведомства, один из подозреваемых водворен в изолятор временного содержания. Проводится проверка причастности задержанных к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данных лиц, просят обратиться в департамент полиции по адресу: (Бейбітшілік, 19) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-61-51; 71-63-16 либо 102.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства