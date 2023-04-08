Двадцатилетнюю наркозакладчицу арестовали в Караганде

При себе у девушки были 6 свертков с психотропными наркотиками, еще 50 свертков полиция обнаружила во время обыска квартиры подозреваемой

Фото: Polisia.kz

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Караганда. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде задержали 20-летнюю наркозакладчицу. При себе у девушки были 6 свертков с психотропными наркотиками.





Во время осмотра квартиры, где проживает подозреваемая, полицейские обнаружили 50 свертков с таким же содержимым. Еще 2 свертка они изъяли в ходе проверки показаний задержанной на месте", - сообщает Polisia.kz .





Согласно заключению эксперта, в свертках находились психотропные препараты общим весом 4 грамма.





Ведется досудебное расследование по статье 297, часть 3, УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".





Девушка арестована.





Для справки:





Психотропные вещества - группа различных химических соединений, вызывающих изменение психического состояния через воздействие на нервную систему. Их рекреационное использование наносит ущерб физическому и психическому состоянию человека.





Человек приобретает не только нестабильность психики, но и патологические изменения физического состояния. Его преследуют периодические ломки и постоянная головная боль. Появляется хронический кашель. Ужасно выглядят гниющие зубы. Выпадают волосы, весь внешний вид свидетельствует о том образе жизни, который он вынужден вести из-за своего пристрастия.





Социальные последствия не менее печальны. Это и потерянная работа, и разрушенная семья, и ограниченный круг общения. Такие люди становятся опасными для окружающих, так как со временем у них развиваются агрессивность, нетерпимость, нежелание прислушиваться к мнению других людей. Находясь в состоянии опьянения, зависимые плохо оценивают ситуацию, склонны к неоправданному риску, что часто ведет к травматизму.





Имеется печальная статистика смертей, которые могут наступить во время приема наркотических средств. Случаи самоубийств в среде наркозависимых наблюдаются в 350 раз чаще, чем в общей популяции, сообщает сайт Lordmed.ru





Ранее в Алматы был задержан закладчик мефедрона. При проведении личного обыска у него было изъято 26 свертков с наркотиком.



